Ator faz piada sobre câncer de Bolsonaro: “É só uma gripezinha”

Bemvindo Siqueira usou suas redes sociais para se manifestar sobre as notícias recentes em torno da saúde de Jair Bolsonaro. O ator e comediante debochou do diagnóstico de câncer de pele do ex-presidente do Brasil e relembrou uma frase dita por ele durante a pandemia causada pela Covid-19.

“Ah, eu estou com soluço, estou vomitando, estou com pressão baixa, estou com falta de ar. (risos) Não, não, ‘é só uma gripezinha’. Lembra do Covid, quando você dizia isso? Então, aguenta que passa”, disparou ele.

O famoso ainda comentou sobre a condenação do político, que poderá ficar preso por cerca de 27 anos. “Bolsonaro ainda não entendeu que uma desgraça sempre chama outra? Depois de ser condenado a 27 anos de prisão na semana passada, agora precisa pagar R$ 1 milhão por uma frase racista”, afirmou.

“E vem mais por aí. Pode vomitar, soluçar, desmaiar, mas vai continuar vivo para a gente rir e acompanhar esse circo”, concluiu ele, deixando claro seu desafeto por Bolsonaro.

Bolsonaro está com câncer

Jair Bolsonaro foi diagnosticado com câncer de pele nesta quarta-feira, 17, pelo médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que o acompanhou no hospital DF Star, em Brasília.

De acordo com informações do profissional, exames apontaram compatibilidade para a doença em duas lesões do ex-presidente, que deu entrada no hospital ao apresentar crises de soluço, vômito e pressão baixa.

“Duas das lesões vieram positivas para o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, mas, ainda assim, é um câncer de pele”, disse Claudio Birolini.

Vale lembrar que no último domingo, 14, Bolsonaro passou por um procedimento médico para remover oito lesões da pele. O laudo indicou a “presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas”, confirmando a doença.