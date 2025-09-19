Giovanna Ewbank esclarece beijo na boca de amigo

A famosa posou beijando seu amigo - Foto: Reprodução | Instagram

Giovanna Ewbank quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as críticas que recebeu após compartilhar uma foto beijando seu amigo, o produtor cultural Léo Fuchs. A apresentadora afirmou que sempre dá selinhos nas pessoas que gosta e isso nunca foi problema para seu marido, o ator Bruno Gagliasso.

“Eu dou selinho nos meus amigos. Inclusive, no meu programa Quem Pode, Pod e no Na Cama, eu sempre dou um selinho nos convidados no final, assim como a Tatá Werneck e a Hebe Camargo faziam. É algo que a gente tem com os nossos amigos”, disse ela, em entrevista ao Portal LeoDias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não sei por que viralizou tanto. Talvez seja porque eu estava com a perna levantada, e acharam mais 'sexy', de repente”, completou a famosa, se divertindo com a situação.

Giovanna ainda revelou que foi Bruno quem tirou a foto polêmica. “Eu fiquei surpresa com toda a repercussão. Inclusive, quem tirou a foto foi o Bruno”, concluiu ela, deixando claro que Léo Fuchs é homossexula e está noivo.