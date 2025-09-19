AMIZADE?
Giovanna Ewbank esclarece beijo na boca de amigo
A famosa rebateu as críticas que recebeu dos internautas
Por Franciely Gomes
Giovanna Ewbank quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as críticas que recebeu após compartilhar uma foto beijando seu amigo, o produtor cultural Léo Fuchs. A apresentadora afirmou que sempre dá selinhos nas pessoas que gosta e isso nunca foi problema para seu marido, o ator Bruno Gagliasso.
“Eu dou selinho nos meus amigos. Inclusive, no meu programa Quem Pode, Pod e no Na Cama, eu sempre dou um selinho nos convidados no final, assim como a Tatá Werneck e a Hebe Camargo faziam. É algo que a gente tem com os nossos amigos”, disse ela, em entrevista ao Portal LeoDias.
“Não sei por que viralizou tanto. Talvez seja porque eu estava com a perna levantada, e acharam mais 'sexy', de repente”, completou a famosa, se divertindo com a situação.
Giovanna ainda revelou que foi Bruno quem tirou a foto polêmica. “Eu fiquei surpresa com toda a repercussão. Inclusive, quem tirou a foto foi o Bruno”, concluiu ela, deixando claro que Léo Fuchs é homossexula e está noivo.
