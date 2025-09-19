Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMIZADE?

Giovanna Ewbank esclarece beijo na boca de amigo

A famosa rebateu as críticas que recebeu dos internautas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/09/2025 - 15:29 h
A famosa posou beijando seu amigo
A famosa posou beijando seu amigo -

Giovanna Ewbank quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as críticas que recebeu após compartilhar uma foto beijando seu amigo, o produtor cultural Léo Fuchs. A apresentadora afirmou que sempre dá selinhos nas pessoas que gosta e isso nunca foi problema para seu marido, o ator Bruno Gagliasso.

“Eu dou selinho nos meus amigos. Inclusive, no meu programa Quem Pode, Pod e no Na Cama, eu sempre dou um selinho nos convidados no final, assim como a Tatá Werneck e a Hebe Camargo faziam. É algo que a gente tem com os nossos amigos”, disse ela, em entrevista ao Portal LeoDias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Scheila Carvalho muda visual e reação de Tony Salles chama atenção
Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do primeiro filho
Taís Araujo revela segredo da relação duradoura com Lázaro Ramos

“Não sei por que viralizou tanto. Talvez seja porque eu estava com a perna levantada, e acharam mais 'sexy', de repente”, completou a famosa, se divertindo com a situação.

Giovanna ainda revelou que foi Bruno quem tirou a foto polêmica. “Eu fiquei surpresa com toda a repercussão. Inclusive, quem tirou a foto foi o Bruno”, concluiu ela, deixando claro que Léo Fuchs é homossexula e está noivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Gagliasso giovanna ewbank

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa posou beijando seu amigo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A famosa posou beijando seu amigo
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A famosa posou beijando seu amigo
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A famosa posou beijando seu amigo
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x