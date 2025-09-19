MUDANÇA RADICAL
Scheila Carvalho muda visual e reação de Tony Salles chama atenção
A cantora compartilhou registros do novo visual em suas redes sociais
Por Franciely Gomes
Scheila Carvalho resolveu fazer uma mudança radical em seu visual nesta semana. A cantora deu adeus aos fios longos e adotou os cabelos curtinhos, na altura do queixo, mantendo a cor escura, sua marca registrada.
“Hoje eu quero mudar o visual! Decidi renovar, mudar. Como meu cabelo estava bem cheio na parte de cima e bem ralinho embaixo, eu decidi cortar”, disse ela, exibindo as novas madeixas.
Entretanto, a reação do marido dela, o cantor Tony Salles foi o que chamou a atenção do público. “Cortou o cabelo e não avisou nada?”, disparou ele, visivelmente surpreso. “Não avisei! Foi surpresa”, respondeu a artista, sendo elogiada pelo amado logo em seguida.
Tony Salles furtado em show
Tony se tornou alvo da mídia nesta semana, após passar por uma situação inusitada durante um show em São Luís do Maranhão, no último sábado, 13. O cantor pulou para a plateia no meio da apresentação e teve seu cordão de ouro furtado por pessoas que estavam no local.
Leia Também:
O momento foi registrado e acabou viralizando nas redes sociais, pois nas imagens é possível notar o artista indo em direção ao público com o acessório voltando ao palco sem ele no pescoço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes