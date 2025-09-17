Tony Salles é furtado por fãs durante show; assista

O cantor teve o acessório levado pela multidão - Foto: Reprodução | Instagram

Tony Salles passou por uma situação delicada durante um show neste fim de semana, em São Luís do Maranhão, no último sábado, 13. O cantor pulou para a plateia no meio da apresentação e teve seu cordão de ouro furtado por pessoas que estavam no local.

O momento foi registrado e acabou viralizando nas redes sociais, pois nas imagens é possível notar o artista indo em direção ao público com o acessório voltando ao palco sem ele no pescoço.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

@blogfuxicodosertao O cantor baiano Tony Salles teve o cordão furtado durante apresentação no último final de semana, em meio às comemorações pelos 413 anos de São Luís. O show ocorreu na Cidade da Alegria, espaço montado pela Prefeitura da capital maranhense. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o artista desce para o meio do público com o acessório no pescoço, quando um fã conseguiu retirar a joia. Nas imagens, é possível ver ainda pessoas tentando alcançar os óculos do cantor. Apesar do episódio, Tony Salles manteve a performance e continuou interagindo com os fãs. @portalmarrapa ♬ som original - Blogfuxicodosertao

Na web, diversos internautas comentaram sobre o fato e alertaram o artista. “Coragem ele tem viu, pra pular assim na multidão e ainda mais em festa pública”, disse uma. “Pediu né? Furtado ou quebrou e caiu no meio do fuim”, afirmou outro.

Entretanto, parece que o fato não incomodou o artista, que chegou a fazer publicações sobre festa em seu perfil do Instagram, logo depois do ocorrido. “Isso aqui não tem explicação! Ainda bem que vocês já sabem o quanto isso sou eu”, escreveu ele na legenda do post.