Sheila Mello surge em faculdade e revela novo relacionamento sério

Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério - Foto: Reprodução| Instagram

Sheila Mello surpreendeu os seguidores ao revelar que está vivendo um novo relacionamento sério. A dançarina contou em seu perfil no Instagram que está cursando uma faculdade em São Paulo.

"Sumida? Não, gente… só estou vivendo meu relacionamento sério com a faculdade de Psicologia", brincou ela na postagem.

Na publicação, a ex-dançarina do É o Tchan aparece sentada em uma sala de aula, cursando Psicologia. Sheila, atualmente com 47 anos, inicia uma nova fase em sua vida.

Opinião dos internautas

Nos comentários, os fãs se mostraram empolgados com a novidade.

“Que linda! Na primeira fila, sinal que vai estudar mesmo… eu ia pro fundão kkkkkkkk”, brincou uma internauta. Outro parabenizou a artista: “Sempre evoluindo, nos dando orgulho e, claro, nos motivando a sair da zona de conforto”. Um terceiro comentou: “Que demais! Você vai adorar!”

Sheila Mello não assumia um relacionamento desde o término de seu casamento com Fernando Scherer, em 2018. Ainda neste ano, surgiram rumores sobre um possível romance com Denny Denan, vocalista da Timbalada, mas ela negou os comentários.