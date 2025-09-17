Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Sheila Mello surge em faculdade e revela novo relacionamento sério

Dançarina contou a novidade em seu perfil do instagram

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

17/09/2025 - 17:46 h
Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério
Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério -

Sheila Mello surpreendeu os seguidores ao revelar que está vivendo um novo relacionamento sério. A dançarina contou em seu perfil no Instagram que está cursando uma faculdade em São Paulo.

"Sumida? Não, gente… só estou vivendo meu relacionamento sério com a faculdade de Psicologia", brincou ela na postagem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jogador do Palmeiras chama mãe de “vagab*nda” e ela se manifesta
Neymar abre o jogo sobre relação com a sogra após polêmica
É grave? Carlinhos de Jesus detalha doença e tratamento no hospital

Na publicação, a ex-dançarina do É o Tchan aparece sentada em uma sala de aula, cursando Psicologia. Sheila, atualmente com 47 anos, inicia uma nova fase em sua vida.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Opinião dos internautas

Nos comentários, os fãs se mostraram empolgados com a novidade.

“Que linda! Na primeira fila, sinal que vai estudar mesmo… eu ia pro fundão kkkkkkkk”, brincou uma internauta. Outro parabenizou a artista: “Sempre evoluindo, nos dando orgulho e, claro, nos motivando a sair da zona de conforto”. Um terceiro comentou: “Que demais! Você vai adorar!”

Sheila Mello não assumia um relacionamento desde o término de seu casamento com Fernando Scherer, em 2018. Ainda neste ano, surgiram rumores sobre um possível romance com Denny Denan, vocalista da Timbalada, mas ela negou os comentários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Sheila Mello

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Artista revela que está vivendo um novo relacionamento sério
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x