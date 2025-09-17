CONFUSÃO
Jogador do Palmeiras chama mãe de “vagab*nda” e ela se manifesta
O atleta proferiu uma série de ofensas contra a própria mãe
Por Franciely Gomes
Vitor Roque se envolveu em uma polêmica nesta semana. O jogador do Palmeiras teve áudios vazados, onde aparece xingando a própria mãe, Hercilia Roque, com palavrões pesados durante uma briga via telefone, quando ele ainda jogava no Betis, na Espanha.
“Problema é seu. Quer saber, pergunta para mim. Deixa de ser fofoqueira. Para de falar merda. Por que você está perguntando da minha vida para os outros?”, disse ele, após a mãe questionar o motivo dele sair sem avisar nas folgas.
Com voz de choro, Hercilia dispara: “Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a sua vida”. Em seguida, o atleta declara o mesmo para a mãe, mas a paz dura poucos segundos, pois ele começa a proferir uma série de xingamentos contra ela.
“A senhora que é arrogante, sua prepotente! Sua arrogante. Vagabund* é a senhora, prepotente. Vai com suas amigas, filha da put* todo mundo. Interesseira. A senhora fala de mim pelas costas, menina. Não é mulher para falar na minha cara. É a segunda vez que eu pego falando mal de mim”, dispara ele contra a própria mãe.
Os áudios foram divulgados pelo portal de Leo Dias, que teve acesso a um processo movido por Vitor contra a ex-mulher, a influenciadora Dayana Lins. A moça anexou as gravações como prova contra o jogador.
O atleta foi flagrado em uma conversa acalorada com a própria mãe, Hercília, e surgiu disparando ofensas contra ela.
Hercilia se pronuncia
Poucos dias depois da gravação vir à tona na web, Hercilia usou suas redes sociais para se manifestar sobre o caso. Apesar de não ter citado o fato diretamente, a mãe do atacante compartilhou um post que falava sobre traição e ingratidão.
“As três cobras mais venenosas do mundo são: injustiça, traição e ingratidão. Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar nele em tudo”, dizia a publicação.
Até o momento, Vitor Roque não se manifestou publicamente sobre o assunto e sua relação atual com a progenitora.
