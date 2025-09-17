Menu
EITA!

Zé Felipe toma atitude contra amigos de Virginia e gera polêmica

Gesto movimentou as redes sociais com críticas e especulações

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

17/09/2025 - 7:45 h
Zé Felipe toma atitude drástica contra amigos de Virginia Fonseca
-

Internautas notaram, nesta terça-feira, 16, que Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, deixou de seguir nas redes sociais dois amigos próximos de sua ex-esposa, Virginia Fonseca. O gesto surpreendeu fãs e gerou discussões online.

O primeiro deles foi Hebert, melhor amigo e assessor de Virginia, escolhido como padrinho do filho caçula do ex-casal, José Leonardo, durante o batizado realizado pouco antes da festa de um ano do menino, na semana passada. Apesar do unfollow, Hebert continua seguindo o cantor.

Leia Também:

Manu Gavassi rebate críticas ao corpo após maternidade; entenda
Atrizes da Globo são confundidas com Beyoncé e Shakira; entenda
Virginia dá pista sobre verdadeiro motivo do término com Zé Felipe

Além dele, Zé Felipe também deixou de acompanhar Maressa Lopes, amiga íntima de Virginia e ex-assessora do músico. Após a separação do casal, ocorrida em maio deste ano, Maressa passou a integrar a equipe de assessoria da influenciadora digital.

Nas redes sociais, a atitude do cantor não passou despercebida. “Zé Felipe deu unf [unfollow] no Hebert e na Maressa. O gigante acordou”, escreveu um fã no Twitter. Outro comentou: “É muito marketing. Um assunto que já está dando preguiça. Muito chato. Ao invés de divulgar música e os trabalhos que fazem.”

O movimento de Zé Felipe reforçou especulações sobre um possível desgaste na relação do artista com pessoas próximas à ex-esposa e movimentou os comentários entre os internautas.

Virginia dá pista sobre verdadeiro motivo do término com Zé Felipe

A influenciadora, que se separou do cantor há quatro meses, deixou no ar um indício de que a história por trás da decisão pode ter mais camadas do que já foi revelado.

Tudo começou quando usuários do TikTok notaram que Virginia curtiu uma publicação levantando a hipótese de que ela ainda teria muito a contar, mas estaria optando por preservar a família.

A mensagem, que viralizou, dizia: “Nada me tira da cabeça que Virginia também tem muito para contar, mas está preservando a família”. O gesto foi suficiente para aumentar as especulações sobre os bastidores do relacionamento.

