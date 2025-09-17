Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MATERNIDADE

Manu Gavassi rebate críticas ao corpo após maternidade; entenda

Cantora e ex-BBB expõe vulnerabilidade após maternidade e explica como apoio familiar ajudaram no pós-parto

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

17/09/2025 - 7:22 h
Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional
Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional -

A cantora e atriz Manu Gavassi abriu o coração sobre a pressão estética e as críticas negativas que enfrentou nas redes sociais após o nascimento da filha, Nara, em abril. Em entrevista à Glamour, ela contou que, por um momento, chegou a duvidar da própria autoestima.

“Postei uma foto na feira com a Nara. Estava me sentindo gatíssima, mas tive que ler comentários do tipo: ‘Meu Deus, ela está acabada, envelheceu 30 anos’. Por um segundo, duvidei de que estava realmente bem”, relatou. A postagem, que inicialmente a deixou animada, acabou trazendo ataques inesperados.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atrizes da Globo são confundidas com Beyoncé e Shakira; entenda
Virginia dá pista sobre verdadeiro motivo do término com Zé Felipe
Reconciliação? Gracyanne Barbosa volta atrás em divórcio com Belo

Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional conhecido como “baby blues” com o apoio fundamental da mãe e do marido, o modelo Jullio Reis, de 28 anos. Ela ressaltou que a presença da família foi essencial para superar as inseguranças e a tristeza comuns ao pós-parto.

A artista também falou sobre como a maternidade não era um sonho antigo, mas algo que surgiu naturalmente com o tempo.

“Era o maior sonho da minha vida? Não. Porque sempre fui muito capricorniana, ambiciosa em relação à minha carreira. Tinha outras prioridades como uma jovem mulher. Mas é doido, porque a gente vai crescendo e os sonhos também vão mudando”, afirmou.

Com sinceridade, Manu revelou que os comentários negativos mexeram com sua autoconfiança e mostraram como a maternidade transformou não só sua rotina, mas também suas perspectivas pessoais e profissionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Manu Gavassi Maternidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x