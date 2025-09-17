Manu Gavassi rebate críticas ao corpo após maternidade; entenda

Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional - Foto: Reprodução | Redes sociais

A cantora e atriz Manu Gavassi abriu o coração sobre a pressão estética e as críticas negativas que enfrentou nas redes sociais após o nascimento da filha, Nara, em abril. Em entrevista à Glamour, ela contou que, por um momento, chegou a duvidar da própria autoestima.

“Postei uma foto na feira com a Nara. Estava me sentindo gatíssima, mas tive que ler comentários do tipo: ‘Meu Deus, ela está acabada, envelheceu 30 anos’. Por um segundo, duvidei de que estava realmente bem”, relatou. A postagem, que inicialmente a deixou animada, acabou trazendo ataques inesperados.

Manu destacou que conseguiu atravessar o período de vulnerabilidade emocional conhecido como “baby blues” com o apoio fundamental da mãe e do marido, o modelo Jullio Reis, de 28 anos. Ela ressaltou que a presença da família foi essencial para superar as inseguranças e a tristeza comuns ao pós-parto.



A artista também falou sobre como a maternidade não era um sonho antigo, mas algo que surgiu naturalmente com o tempo.

“Era o maior sonho da minha vida? Não. Porque sempre fui muito capricorniana, ambiciosa em relação à minha carreira. Tinha outras prioridades como uma jovem mulher. Mas é doido, porque a gente vai crescendo e os sonhos também vão mudando”, afirmou.

Com sinceridade, Manu revelou que os comentários negativos mexeram com sua autoconfiança e mostraram como a maternidade transformou não só sua rotina, mas também suas perspectivas pessoais e profissionais.