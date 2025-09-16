Menu
CLIMÃO

Reconciliação? Gracyanne Barbosa volta atrás em divórcio com Belo

A influenciadora pediu a suspensão do processo de separação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 22:12 h
Gracyanne e Belo estão separados há mais de um ano
Gracyanne e Belo estão separados há mais de um ano -

Gracyanne Barbosa resolveu voltar atrás no processo de divórcio com seu ex-marido, o cantor Belo. A influenciadora entrou com um pedido de suspensão de 30 dias do caso, nesta terça-feira, 16, que buscava oficializar o fim da relação de forma unilateral.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, fontes informaram que os dois estão negociando um acordo pessoal e a ex-BBB deseja encerrar a união de forma amigável.

A musa fitness quer colocar um fim na relação de 16 anos com pagodeiro de forma conjunta, e não com a mediação de um juiz. Caso o pedido seja acatado, eles poderão realizar o divórcio de maneira extrajudicial, encerrando automaticamente o processo judicial em andamento.

Eles estão separados desde 2024 e anunciaram o término oficialmente em abril do mesmo ano. Apesar das polêmicas envolvendo o fim, os dois já declararam publicamente que possuem carinho um pelo outro.

Namorada de Belo confinada

Vale lembrar que Belo está vivendo um novo relacionamento há alguns meses. O cantor está namorando a influenciadora Rayane Figliuzzi, que está confinada no reality show ‘A Fazenda 17’, da Record TV.

A jovem já chegou a mandar algumas indiretas para Gracyanne após declarações dela sobre a relação com Belo. Entretanto, elas não protagonizaram nenhuma discussão pública.

