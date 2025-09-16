Menu
ENTRETENIMENTO
DEU RUIM!

Cantora se arrepende de cirurgia íntima e desabafa: "Em carne viva"

A artista contou que está sofrendo com o pós-operatório

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 21:54 h
A artista desabafou sobre o fato na web
A artista desabafou sobre o fato na web

Fernanda Medrado está sofrendo após realizar uma cirurgia íntima na vagina, conhecida como ninfoplastia. A cantora fez um relato em seu perfil do Instagram nesta semana e contou que o pós-operatório tem sido terrível, assumindo seu arrependimento de ter feito o procedimento.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Medrado (@medradome)

“São 16 dias de terror, da pior cirurgia da minha vida. Estou com muita dor. São noites sem dormir, de madrugada parece que dói dez vezes mais. Está em carne viva pura. Não indico essa cirurgia para o meu pior inimigo. Estou sentada de perna aberta de tanta dor que tô sentindo”, disse ela.

A ex-Fazenda ainda revelou que adquiriu uma queimadura de terceiro grau após a cirurgia e sua carne está exposta. “Como já tive dois partos normais e muda o corpo da mulher, inventei de fazer essa porcaria. Não sei mais [o que fazer], nada passa. Tá tudo absolutamente em carne viva”, completou.

Mas afinal, para quê serve a ninfoplastia?

A ninfoplastia é uma cirurgia íntima que corta parte dos pequenos lábios vaginais e os deixa com um aspecto mais jovial e apertado, a fim de recuperar a autoestima das mulheres que sofrem com o tamanho da região, principalmente após a gravidez.

O procedimento pode ser realizado por razões estéticas ou funcionais, como indicação para aliviar desconfortos e dores durante relações sexuais ou infecções recorrentes. A recuperação envolve repouso, higiene adequada e o uso de roupas leves, sem apertar a região.

x