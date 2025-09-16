Poliana culpa Leonardo por estragar educação de Zé Felipe

O jovem não tem o ensino fundamental completo - Foto: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha abriu o coração e contou sobre a falta de estudos de seu filho, o cantor Zé Felipe. A influenciadora revelou que a culpa do artista não ter completado o ensino fundamental foi de seu marido, o sertanejo Leonardo.

“Zé Felipe estudava, Leonardo chegava do show, ele estava na escola. Zé saía da escola às 17h30, só que às 15h30 Leonardo já estava com tanta saudade do menino que ia lá para a porta da escola”, contou ela, em entrevista ao ‘Programa Sensacional’, da Rede TV!.

A loira ainda afirmou que o famoso nunca gostou muito de estudar. “O menino já não tinha uma tendência a gostar de escola, ainda era potencializado pelo pai sempre tirar mais cedo. Ele me deu um trabalho que você não tem noção”, disparou.

Ela também confessou que se sente culpada por não ter mantido o filho na escola. “Até hoje às vezes eu me sinto um pouco de culpa em relação a isso, porque todo mundo fala assim 'como que uma pessoa, um adolescente para de estudar igual ele parou?'”, afirmou.

TDAH atrapalhou

Durante o bate papo, Poliana relembrou que o ex de Virginia Fonseca repetiu a 5ª série duas vezes e o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) atrapalhou o desempenho do rapaz.

“Eu não tinha mais estrutura emocional, minha mãe era professora, imagina o que eu não escutei. Cheguei a ficar um mês sentada na escola, toda hora ele saía para ir ao banheiro, inventava alguma coisa para não ficar na sala de aula”, contou.

“Não justificando, mas Zé Felipe tem TDAH grave, foi diagnosticado com 6 anos, tomou medicação. Então tudo já potencializava. Todos os dias, eu entrava às 13h30 e ficava até às 17h30, a hora dele sair. Só que aquilo ali estava me gerando um cansaço emocional, físico, que eu não tinha mais força. E eu conversava, coloquei na terapia (...) Aí eu falei assim: 'Você não quer estudar mesmo?', 'Não, não quero', 'Então, eu vou colocar uma professora de aula particular'”, completou.

Entretanto, os esforços não surtiram efeito e Zé deixou os estudos de lado. “Coloquei uma professora de aula particular para dar aula para ele lá em casa. Ela ficou três meses e desistiu: 'estou ganhando dinheiro fácil de você porque eu não estou fazendo nada'. Ele ficava só conversando”, concluiu.