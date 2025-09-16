Filho de Faustão choca web ao passear com animal selvagem; assista

João não conseguiu esconder o medo ao lado do animal - Foto: Reprodução | Instagram

João Silva surpreendeu os seguidores do Instagram ao posar ao lado de um tigre nesta terça-feira, 16. Filho do apresentador Faustão, o rapaz publicou um vídeo guiando o animal com uma coleira por uma rua nos Emirados Árabes.

“Quem tem, tem medo!”, escreveu ele na legenda da publicação, seguido de um emoji de riso. O rapaz ainda aproveitou para agradecer o empresário que o convidou para viver esta experiência em seu zoológico privado. “Muito obrigado, Humaid Abdulla Albuqaish, por me convidar para visitar”, completou.

Nos comentários, diversos fãs e amigos brincaram sobre a desenvoltura do herdeiro com o animal, alegando que ele estava com medo. “Parece que você tá meio tenso João”, debochou uma. “Coragem e medo andam lado a lado”, afirmou outro.

Festa milionária para famosos

Recentemente, João deu o que falar na web ao gastar uma quantia milionária para organizar uma festa privada para famosos. A festa, organizada pelo jovem apresentador com os empresários Álan Bissoli e João Lucas Brasio, contou com a apresentação de dois grandes nomes da música internacional: o rapper Travis Scott e a cantora Lauryn Hill.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o show do cantor custou 250 mil dólares e o da artista, juntamente com os filhos Zion Marley e YG Marley foi contratado por 100 mil dólares. Ao todo, foi gasto o montante de R$ 1,8 milhão, convertido para o valor atual da moeda.

O evento contou com a participação de celebridades brasileiras, como Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, João Guilherme, Filipe Ret, MC Livinho, Mano Brown, Nattan, Alice Wegmann, Bella Campos, Duda Santos e outros.