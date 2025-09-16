Menu
ENTRETENIMENTO
Filho de Faustão choca web ao passear com animal selvagem; assista

O jovem compartilhou um vídeo guiando o animal em uma coleira

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 17:52 h
João não conseguiu esconder o medo ao lado do animal
João não conseguiu esconder o medo ao lado do animal

João Silva surpreendeu os seguidores do Instagram ao posar ao lado de um tigre nesta terça-feira, 16. Filho do apresentador Faustão, o rapaz publicou um vídeo guiando o animal com uma coleira por uma rua nos Emirados Árabes.

“Quem tem, tem medo!”, escreveu ele na legenda da publicação, seguido de um emoji de riso. O rapaz ainda aproveitou para agradecer o empresário que o convidou para viver esta experiência em seu zoológico privado. “Muito obrigado, Humaid Abdulla Albuqaish, por me convidar para visitar”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

Nos comentários, diversos fãs e amigos brincaram sobre a desenvoltura do herdeiro com o animal, alegando que ele estava com medo. “Parece que você tá meio tenso João”, debochou uma. “Coragem e medo andam lado a lado”, afirmou outro.

Festa milionária para famosos

Recentemente, João deu o que falar na web ao gastar uma quantia milionária para organizar uma festa privada para famosos. A festa, organizada pelo jovem apresentador com os empresários Álan Bissoli e João Lucas Brasio, contou com a apresentação de dois grandes nomes da música internacional: o rapper Travis Scott e a cantora Lauryn Hill.

Biergarten prepara edição especial e confirma primera atração
MP denuncia Hytalo Santos e pede indenização milionária; veja valor
Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o show do cantor custou 250 mil dólares e o da artista, juntamente com os filhos Zion Marley e YG Marley foi contratado por 100 mil dólares. Ao todo, foi gasto o montante de R$ 1,8 milhão, convertido para o valor atual da moeda.

O evento contou com a participação de celebridades brasileiras, como Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, João Guilherme, Filipe Ret, MC Livinho, Mano Brown, Nattan, Alice Wegmann, Bella Campos, Duda Santos e outros.

x