MP denuncia Hytalo Santos e pede indenização milionária; veja valor
Denúncia inclui crimes de tráfico de pessoas e exploração de menores
Hytalo Santos foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), juntamente com o marido, Isarael Vicente, pelos crimes de tráfico de pessoas, criação de conteúdo pornográfico, prostituição e exploração de vulneráveis.
Segundo nota divulgada pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a denúncia foi fundamentada em uma análise das atividades do casal, que tentava alterar a aparência de jovens e crianças para produção de conteúdo nas redes sociais.
De acordo com o comunicado, as investigações apontaram um modus operandi premeditado e estruturado, voltado para a exploração sexual de menores de idade, caracterizado pelo uso de artifícios fraudulentos e promessas de fama para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade.
Diante disso, o MPPB solicitou o pagamento de uma indenização por danos coletivos no valor de R$ 10 milhões. O casal está preso desde 15 de agosto e foi transferido para um presídio em João Pessoa em 28 de agosto.
Situação de Hytalo Santos na prisão
Recentemente, a Polícia Civil da Paraíba divulgou uma foto de Hytalo Santos no presídio, como parte do acompanhamento das medidas de segurança do detento. Na imagem, ele aparece sem barba e com os cabelos descoloridos.
