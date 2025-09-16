Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

MP denuncia Hytalo Santos e pede indenização milionária; veja valor

Denúncia inclui crimes de tráfico de pessoas e exploração de menores

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/09/2025 - 14:46 h | Atualizada em 16/09/2025 - 15:05
Influenciador está preso desde agosto
Influenciador está preso desde agosto -

Hytalo Santos foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), juntamente com o marido, Isarael Vicente, pelos crimes de tráfico de pessoas, criação de conteúdo pornográfico, prostituição e exploração de vulneráveis.

Segundo nota divulgada pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a denúncia foi fundamentada em uma análise das atividades do casal, que tentava alterar a aparência de jovens e crianças para produção de conteúdo nas redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o comunicado, as investigações apontaram um modus operandi premeditado e estruturado, voltado para a exploração sexual de menores de idade, caracterizado pelo uso de artifícios fraudulentos e promessas de fama para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade.

Leia Também:

Irmãs? Maya Massafera revela parentesco com Grazi Massafera
Humorista revela luta contra alcoolismo: "24 garrafas em 2 horas"
Saudades? Atitude de Neymar em post com Bruna Marquezine vira polêmica

Diante disso, o MPPB solicitou o pagamento de uma indenização por danos coletivos no valor de R$ 10 milhões. O casal está preso desde 15 de agosto e foi transferido para um presídio em João Pessoa em 28 de agosto.

Situação de Hytalo Santos na prisão

Recentemente, a Polícia Civil da Paraíba divulgou uma foto de Hytalo Santos no presídio, como parte do acompanhamento das medidas de segurança do detento. Na imagem, ele aparece sem barba e com os cabelos descoloridos.

Veja:

Imagem ilustrativa da imagem MP denuncia Hytalo Santos e pede indenização milionária; veja valor
| Foto: Reprodução| Redes sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caso Hytalo Santos Hytalo preso Hytalo Santos preso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciador está preso desde agosto
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Influenciador está preso desde agosto
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Influenciador está preso desde agosto
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Influenciador está preso desde agosto
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x