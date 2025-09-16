Menu
VIRALIZOU

Saudades? Atitude de Neymar em post com Bruna Marquezine vira polêmica

Neymar e Marquezine tiveram um relacionamento conturbado

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/09/2025 - 12:21 h
Neymar e Bruna Marquezine
Neymar e Bruna Marquezine

Bastou uma curtida de Neymar em uma publicação do influenciador Lucas Guedez para uma nova polêmica surgir. Mas não foi um like em qualquer post, foi em um que celebrava o aniversário de 30 anos de Lucas, comemorado no domingo, 14, e mostravaBruna Marquezine sorrindo ao lado do aniversariante e de amigos, como Sasha Meneghel e João Guilherme.

A atitude do atleta viralizou nas redes sociais e os fãs começaram a comentar sobre o passado amoroso dele. Muitos apontaram semelhanças entre a ex-namorada e a atual esposa, Bruna Biancardi. “A atual é praticamente uma cópia da Marquezine. Não tem como ele não lembrar dela todos os dias”, disse uma internauta.

“Todo mundo supera um ex, menos o Neymar… e a internet”, disparou outra pessoa. “Tem amores que marcam para sempre, mesmo que fiquem no passado”, disse mais uma.

Veja a foto:

Post de Lucas Guedez com Bruna Marquezine e a curtida de Neymar
Post de Lucas Guedez com Bruna Marquezine e a curtida de Neymar | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar e Marquezine tiveram um relacionamento conturbado de idas e vindas entre 2013 e 2018. Na época, o casal foi apelidado de “Brumar”.

Vale lembrar que, atualmente, Neymar é casado com Bruna Biancardi, mãe de suas duas filhas mais novas: Mavie, de quase dois anos, e Mel, nascida recentemente. Ele também é pai de Davi Lucca, de 14, e Helena, de 1, de relacionamentos anteriores.

Já Bruna Marquezine está solteira. Seu último relacionamento foi com o ator e cantor João Guilherme, mas o namoro chegou ao fim em fevereiro deste ano.

bruna marquezine neymar

x