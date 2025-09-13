Menu
ENTRETENIMENTO
ROMANCE NO AR

Namorando? Bruna Marquezine manda indireta sobre affair com milionário

A atriz foi apontada como affair de um empresário milionário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/09/2025 - 9:02 h
A vida amorosa da atriz tem sido pauta nos últimos dias
A vida amorosa da atriz tem sido pauta nos últimos dias

Bruna Marquezine usou suas redes sociais para mandar uma indireta sobre as publicações recentes envolvendo seu nome e o do empresário Álan Bissoli. Apesar de ser discreta sobre sua vida pessoal, a atriz compartilhou uma imagem que intrigou os seguidores do Instagram.

No registro, uma galinha aparece olhando para o espelho, acompanhada da frase: “Se deixa em paz véi”. Por mais que o post não cite seu romance com o empresário, a imagem foi o suficiente para os fãs entenderem o recado.

Post de Bruna Marquezine
Post de Bruna Marquezine | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Bruna e Álan foram flagrados em clima íntimo durante o after após os shows do festival The Town, em São Paulo. A famosa curtiu o evento, que teve uma apresentação exclusiva de Travis Scott, com o suposto novo affair.

Romance com Danilo Mesquita

Em agosto, Bruna também foi apontada como affair de seu colega de elenco na série Amor da Minha Vida, do Disney +, o ator Danilo Mesquita. Segundo fontes do jornal EXTRA, os dois foram flagrados em clima íntimo nos bastidores da trama, em que formam um par romântico.

Fontes informaram que eles passaram a trocar carícias na frente de todos, sem esconder o clima de romance longe das câmeras. O artista baiano chegou até a comparecer à festa de aniversário de 30 anos dele, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Ele foi ao local vestindo uma roupa quase igual a do ator João Guilherme, ex-namorado mais recente de Bruna, que nas últimas semanas foi flagrado ao lado dela em um jantar discreto.

bruna marquezine Bruna Marquezine e namorado

