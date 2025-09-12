Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Nikolas Ferreira chama Whindersson de “canalha” e provoca reação após tragédia

Declarações sobre violência e polarização geraram discussão acalorada

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/09/2025 - 19:34 h
Atentado desencadeou um confronto entre Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira
A morte do influenciador conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, nos Estados Unidos, desencadeou um confronto nas redes sociais entre o humorista Whindersson Nunes e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O episódio reacendeu discussões sobre discursos polarizadores e seus impactos no cenário político e social.

Tudo começou quando Nikolas Ferreira publicou no X (antigo Twitter) uma mensagem provocativa: “Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo.” A frase, curta, gerou reação imediata de Whindersson, que criticou o tom da declaração em um momento tão delicado.

“Um cara foi morto devido à polarização, olha o que o cristão diz”, escreveu o humorista, apontando a incongruência entre a fala do deputado e os valores cristãos que ele frequentemente invoca.

A troca de mensagens rapidamente escalou. Nikolas chamou Whindersson de “canalha” e sugeriu que o humorista estaria mais incomodado com ironia política do que com a tragédia em si. Ele ainda reforçou sua narrativa cristã, insinuando que sua fé justificaria sua posição firme diante do episódio.

Whindersson, por sua vez, adotou uma abordagem mais reflexiva, citando a crucificação de Jesus Cristo para argumentar que usar a religião como arma em batalhas ideológicas distorce sua essência e alimenta conflitos que podem resultar em tragédias como a de Charlie Kirk.

“Por que convidar as pessoas para se posicionarem de um lado ou de outro na história, para guerrear contra quem pensa diferente, se isso não condiz com o que aquele homem pregou?”, questionou. “Isso me parece contraproducente, Nikolas. O que o cristianismo significa para você?”, completou.

O episódio não passou despercebido pelo público. Seguidores de ambos os lados reacenderam a polarização nas redes, enquanto apoiadores de Nikolas defenderam sua fala como provocação legítima, admiradores de Whindersson elogiaram sua postura crítica e tentativa de reflexão sobre religião e discurso de ódio.

x