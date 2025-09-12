Sertanejo Zé Neto encontra remédio natural para curar depressão

Cantor descobriu algo inesperado na natureza - Foto: Divulgação

O cantor sertanejo Zé Neto descobriu algo inesperado na natureza que ajuda no combate à depressão e melhora a saúde mental. Parceiro da Fluvimar, ele compartilha o segredo desse prodígio natural enquanto relata sua recuperação.

O artista da dupla Zé Neto & Cristiano falou sobre seus problemas psicológicos e como o contato com a natureza e a pescaria têm contribuído para seu bem-estar.

“A pescaria tem sido peça-chave na minha recuperação e no meu retorno aos palcos, reafirmando a força da natureza e do convívio familiar como pilares essenciais para a saúde mental”, destacou.

Confirmado pela ciência

O exemplo dele é respaldado pela ciência. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o contato com ambientes verdes e azuis ajuda a melhorar o humor e protege contra transtornos mentais.

A iniciativa se tornou um novo hobby para o cantor e é a escolha de muitas pessoas que buscam esse contato com a natureza.