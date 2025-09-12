Menu
ACIDENTE DOMÉSTICO

Filha de César Tralli sofre acidente e é hospitalizada

A garotinha sofreu um acidente doméstico

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/09/2025 - 15:17 h
César Tralli e Manu juntos
César Tralli e Manu juntos

Ticiane Pinheiro e César Tralli passaram por um susto nesta semana. Filha única do novo apresentador do jornal Nacional, a garotinha de 6 anos sofreu um acidente doméstico e precisou ser hospitalizada.

A informação foi divulgada pela apresentadora, que também é mãe de Rafaella Justus, fruto de sua relação com Roberto Justus. “Nem contei para vocês, mas a Manu torceu o pé na cama elástica no final de semana”, escreveu ela na legenda da publicação.

A famosa ainda contou que a herdeira precisará usar uma bota ortopédica após um tempo, até que o osso se recupere completamente. “Ontem ela colocou uma botinha. Ela achou um máximo e fiquei com o coração apertado”, completou.

Apesar do susto, a garotinha está bem e receberá os devidos cuidados dos pais neste período de repouso, que pode durar de 2 a 8 semanas, a depender da gravidade do ocorrido.

César Tralli no Jornal Nacional

César Tralli assumirá o comando do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos em breve. O jornalista já foi anunciado publicamente como o substituto de William Bonner, que deu adeus a bancada do programa após cerca de 29 anos.

Segundo informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, o marido de Ticiane Pinheiro passará a ganhar um salário de R$ 350 mil por mês. Atualmente, como âncora do Jornal Hoje de segunda a sábado, o comunicador recebe R$ 120 mil mensais.

x