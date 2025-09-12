Filha de cantor baiano se manifesta sobre condenação de Bolsonaro

Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Clara Buarque usou suas redes sociais para se manifestar sobre a condenação de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 11. Filha do cantor baiano Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, a jovem compartilhou o post feito por um perfil do Instagram.

Na publicação, a página alega que a condenação do ex-presidente do Brasil foi histórica e celebra o fato. “O julgamento marca um divisor de águas no Brasil e no mundo. Um líder da extrema-direita é condenado por tentar derrubar a democracia, num recado contundente de que não haverá impunidade para quem ataca as instituições”, escreveram em um trecho.

Nos comentários, diversos famosos também se manifestaram sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). “AHHHHH”, escreveu a atriz Bella Campos, seguido de emojis de coração. “Aeeee”, disparou o ator e cantor Xamã.

Cantores baianos não se manifestaram

Apesar da manifestação pública da filha, Carlinhos Brown não se manifestou publicamente sobre o assunto em suas redes sociais. Assim como ele, outros cantores baianos também não opinaram ou compartilharam posts citando o caso.

São eles: Léo Santana, Tony Salles, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Lincoln, Márcio Victor, Alinne Rosa e Bell Marques. Uma das únicas que reagiu ao caos foi Daniela Mercury, que publicou um trecho do voto da ministra Cármen Lúcia em seu feed do Instagram.