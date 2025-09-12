Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTOU O VERBO

Filha de cantor baiano se manifesta sobre condenação de Bolsonaro

A atriz fez um post em celebração a decisão do STF

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/09/2025 - 12:32 h
Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram
Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram -

Clara Buarque usou suas redes sociais para se manifestar sobre a condenação de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 11. Filha do cantor baiano Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, a jovem compartilhou o post feito por um perfil do Instagram.

Print da jovem no instagram
Print da jovem no instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Na publicação, a página alega que a condenação do ex-presidente do Brasil foi histórica e celebra o fato. “O julgamento marca um divisor de águas no Brasil e no mundo. Um líder da extrema-direita é condenado por tentar derrubar a democracia, num recado contundente de que não haverá impunidade para quem ataca as instituições”, escreveram em um trecho.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos comentários, diversos famosos também se manifestaram sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). “AHHHHH”, escreveu a atriz Bella Campos, seguido de emojis de coração. “Aeeee”, disparou o ator e cantor Xamã.

Cantores baianos não se manifestaram

Apesar da manifestação pública da filha, Carlinhos Brown não se manifestou publicamente sobre o assunto em suas redes sociais. Assim como ele, outros cantores baianos também não opinaram ou compartilharam posts citando o caso.

São eles: Léo Santana, Tony Salles, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Lincoln, Márcio Victor, Alinne Rosa e Bell Marques. Uma das únicas que reagiu ao caos foi Daniela Mercury, que publicou um trecho do voto da ministra Cármen Lúcia em seu feed do Instagram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Carlinhos Brown Clara Buarque

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Clara Buarque falou sobre o tema em seu Instagram
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x