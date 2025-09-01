Menu
TELEVISÃO
MUDANÇA

William Bonner deixa JN e migra para outro programa na Globo

A emissora emitiu um comunicado oficial sobre a saída do jornalista do JN

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/09/2025 - 18:20 h | Atualizada em 01/09/2025 - 18:34
O jornalista assume a bancada há 29 anos
William Bonner está prestes a dar adeus à bancada do Jornal Nacional após cerca de 29 anos. A TV Globo emitiu um comunicado oficial informando a saída do jornalista, que possui um dos maiores salários da emissora, nesta segunda-feira, 1.

O anúncio será feito ao vivo durante o informativo. “Hoje, dia em que o Jornal Nacional comemora seus 56 anos, a edição de aniversário será marcada também pelo anúncio da despedida de William Bonner, o âncora com mais tempo à frente da bancada do JN. São 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe. William ficará no comando do telejornal até 3 de novembro”, informaram.

A direção da Globo também revelou que César Tralli substituirá Bonner e assumirá o posto de âncora do telejornal ao lado de Renata Vasconcellos. Já a função de editora-chefe do JN fica para Cristiana Sousa Cruz, parceira de William há seis anos no cargo de editora-chefe adjunta.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

“Há cerca de cinco anos, a Globo e o apresentador e editor-chefe do JN vêm trabalhando juntos e construindo a sua substituição e troca de função. Bonner manifestou desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais”, completaram.

Para onde William Bonner vai?

No comunicado, a TV Globo também informou o novo destino de William Bonner na emissora. “A partir do ano que vem, William Bonner se juntará à Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter”, resumiram.

Animado com a nova fase da carreira, o jornalista comentou sobre a mudança. “Foram cinco anos desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN”, disse ele.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço e até de país”, completou.

Por fim, o famoso reforçou que sempre sonhou em trabalhar no Globo Repórter. “Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos”, disparou.

“Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá”, concluiu.

x