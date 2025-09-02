GRANA ALTA
Saiba quanto César Tralli vai ganhar no Jornal Nacional
Salário de Tralli vai aumentar com mudança na carreira
Por Edvaldo Sales
O apresentador William Bonner anunciou que vai deixar o cargo de âncora e de editor-chefe do Jornal Nacional, da TV Globo, após 29 anos. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira, 2. Depois da saída do jornalista, César Tralli vai assumir a bancada do telejornal.
Com essa mudança, a pergunta que surgiu foi: Quanto César Tralli vai ganhar no JN? Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, o marido de Ticiane Pinheiro passará a ganhar de R$ 350 mil por mês.
Atualmente, como âncora do Jornal Hoje de segunda a sábado, Tralli recebe R$ 120 mil mensais.
Para onde Bonner vai?
William Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.
“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.
Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?
No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.
“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.
