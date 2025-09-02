Quem é César Tralli, substituto de William Bonner no Jornal Nacional?

William Bonner e César Tralli - Foto: Divulgação | TV Globo

O apresentador William Bonner anunciou, na segunda-feira, 1º, sua saída do Jornal Nacional, da TV Globo, após quase três décadas à frente do telejornal. O nome escolhido para substituí-lo é o de César Tralli, que atualmente comanda o Jornal Hoje.

Tralli afirmou que se sente “extremamente honrado” em substituir Bonner. Ele também ressaltou que sentiu “absoluta felicidade e serenidade” ao receber o convite para assumir o lugar de Bonner e disse que jamais imaginou alcançar tal feito.

No Jornal Hoje, César Tralli será substituído por Roberto Kovalick, enquanto Tiago Scheuer passará a comandar o Hora Um. Bonner permanecerá no JN até o dia 3 de novembro.

Mas afinal, quem é César Tralli?

Com mais de três décadas no Grupo Globo, César Tralli, de 54 anos, acumula experiências de sucesso em sua trajetória jornalística. Ele é formado em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, o apresentador iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva e passou pela rádio Jovem Pan, pelo SBT e pela Rede Record, antes de ingressar na Globo em 1993.

Aos 24 anos, Tralli se tornou correspondente internacional e atuou em Londres por cinco anos. Depois disso, foi âncora do SPTV 1ª Edição por uma década e, em 2021, assumiu o Jornal Hoje. Além disso, ele apresenta o Jornal GloboNews - Edição das 18h.

Além disso, o jornalista se destacou em reportagens investigativas e em coberturas de grandes eventos esportivos ao longo de sua carreira.

E a vida pessoal?

César Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal é pai de Manuella, de seis anos. O jornalista também é padrasto de Rafaella Justus, 16, filha de Tici com Roberto Justus.

Nos últimos anos, Tralli também sofreu algumas perdas em sua família. Em 2020, sua irmã, Gabriela Tralli morreu aos 40 anos, vítima da síndrome de Noonan. Já em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo.

Para onde Bonner vai?

William Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.

“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.

Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?

No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.