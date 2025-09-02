Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APOIO DA EX?

Fátima Bernardes manda recado para William Bonner após saída do JN

Bonner anunciou sua saída do JN na segunda-feira, 1º

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/09/2025 - 7:49 h
William Bonner e Fátima Bernardes
William Bonner e Fátima Bernardes -

Após 29 anos, William Bonner anunciou, na segunda-feira, 1º, que deixará o Jornal Nacional, da TV Globo, em novembro. A decisão repercutiu amplamente e recebeu o apoio de colegas de profissão e de personalidades, incluindo Fátima Bernardes, sua ex-esposa.

“Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns, William, por sua história até aqui”, escreveu Fátima nos comentários da publicação de Bonner.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bonner e Fátima foram casados até agosto de 2016 e tiveram três filhos juntos. Eles dividiram a bancada do JN por anos, até ela deixar o telejornal para trabalhar no Encontro.

Leia Também:

Substituto de William Bonner já foi acusado de 'puxar tapete' na Globo
Globo muda quatro telejornais com saída de Bonner do Jornal Nacional
William Bonner deixa JN e migra para outro programa na Globo

Veja a publicação de Bonner:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

Para onde Bonner vai?

Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.

“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.

Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?

No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fátima Bernardes Jornal Nacional TV Globo William Bonner

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
William Bonner e Fátima Bernardes
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

William Bonner e Fátima Bernardes
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

William Bonner e Fátima Bernardes
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

William Bonner e Fátima Bernardes
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x