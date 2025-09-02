Fátima Bernardes manda recado para William Bonner após saída do JN

William Bonner e Fátima Bernardes - Foto: Divulgação | TV Globo

Após 29 anos, William Bonner anunciou, na segunda-feira, 1º, que deixará o Jornal Nacional, da TV Globo, em novembro. A decisão repercutiu amplamente e recebeu o apoio de colegas de profissão e de personalidades, incluindo Fátima Bernardes, sua ex-esposa.

“Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns, William, por sua história até aqui”, escreveu Fátima nos comentários da publicação de Bonner.

Bonner e Fátima foram casados até agosto de 2016 e tiveram três filhos juntos. Eles dividiram a bancada do JN por anos, até ela deixar o telejornal para trabalhar no Encontro.

Veja a publicação de Bonner:

Para onde Bonner vai?

Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.

“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.

Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?

No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.