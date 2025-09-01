Menu
HOME > TELEVISÃO
TELEVISÃO

Globo muda quatro telejornais com saída de Bonner do Jornal Nacional

Movimentação histórica na emissora acontece após decisão do âncora de TV

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

01/09/2025 - 19:52 h
William Bonner está saindo do Jornal Nacional
-

No dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos, a Globo anunciou mudanças históricas no seu núcleo de telejornais.

A comemoração vem acompanhada da despedida de William Bonner, o jornalista que esteve por 29 anos à frente da bancada do JN, sendo 26 deles também como editor-chefe.

A última apresentação de Bonner no telejornal mais assistido do país será no dia 3 de novembro.

Após quase três décadas no comando, Bonner passará a se dedicar a uma nova etapa: a partir de 2026, será apresentador do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg, um sonho antigo do jornalista.

William Bonner deixa JN e migra para outro programa na Globo
Nova versão de Páginas da Vida deve se manter fiel a roteiro original
Odete Roitman bêbada? Festa de Humberto Carrão causa repercussão

“Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN”, afirmou Bonner em carta lida durante a edição comemorativa do telejornal.

Quem assume o Jornal Nacional

Com a saída de Bonner, a Globo confirmou que César Tralli será o novo âncora do JN, dividindo a bancada com Renata Vasconcellos. O jornalista, que atualmente apresenta o Jornal Hoje, disse receber a missão com “honra e serenidade”.

“Espero honrar a nova missão no JN. Estou na Globo há quase 33 anos e acompanhei toda a trajetória do William na bancada”, declarou.

A chefia de redação também muda. Cristiana Sousa Cruz, editora-chefe adjunta há seis anos, será a nova editora-chefe do Jornal Nacional, assumindo a vaga ocupada por Bonner desde 1999.

Mudanças em outros telejornais

A movimentação no JN puxa alterações em mais três jornais da casa:

  • Jornal Hoje: será comandado por Roberto Kovalick, que atualmente apresenta o Hora 1;
  • Hora 1: terá Tiago Scheuer como novo apresentador, levando as primeiras notícias do dia para os brasileiros;
  • Globo Repórter: a partir de 2026, Bonner se junta a Sandra Annenberg no programa.

Essas mudanças são resultado de um planejamento iniciado há cinco anos, quando Bonner comunicou à direção da Globo seu desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades do jornalismo diário para se dedicar à vida pessoal e novos projetos.

Tags:

Globo Jornal Nacional William Bonner

