Nova versão de Páginas da Vida deve se manter fiel a roteiro original

Remake de Páginas da Vida tem estreia prevista para 2026

Em 2026, a SIC lançará a versão portuguesa de Páginas da Vida, novela de Manoel Carlos exibida originalmente pela TV Globo em 2006. O projeto segue a linha de adaptações de clássicos brasileiros, reforçando o investimento da emissora em histórias familiares.

Desta vez, porém, a emissora enfrentará um desafio: não poderá alterar os desfechos dos personagens. A restrição foi imposta pela Globo para liberar os direitos da obra.

Segundo o Portal LeoDias, a nova versão de Páginas da Vida deve manter a essência da trama intacta, com os acontecimentos seguindo exatamente a versão original. Após críticas ao remake de Vale Tudo, a TV Globo decidiu que desta vez não permitiria mudanças no roteiro, garantindo a preservação completa da obra.



Apesar dessa limitação, a SIC terá liberdade para modernizar cenários, atualizar contextos e inserir referências culturais portuguesas, aproximando a história da realidade local. A proposta é preservar o núcleo emocional da narrativa, mas dar nova vida à trama com estética contemporânea e relevante para o público atual.

Páginas da Vida foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira nos anos 2000, abordando temas sensíveis como inclusão, maternidade, preconceito, abandono familiar e perda.

A novela gerou debates significativos, incluindo a história de uma criança com síndrome de Down rejeitada pela avó após a morte da mãe, e conquistou altos índices de audiência.

Na versão portuguesa, a expectativa é manter essa carga emocional, agora com rostos familiares ao público lusitano. O elenco confirmado mistura veteranos e novos talentos, incluindo Maria João Bastos, Soraia Chaves, João Reis, Júlia Palha, Sofia Ribeiro e Lourenço Ortigão.

Com estreia prevista para 2026, a SIC aposta que a fidelidade ao texto original e um elenco forte reproduzam o impacto emocional que Páginas da Vida causou no Brasil há quase duas décadas, agora sob o olhar do público português.