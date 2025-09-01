Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Vale Tudo terá 5 casamentos surpreendentes; saiba quem vai ao altar

Remake prepara desfecho que promete agitar o público antes do capítulo 150

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

01/09/2025 - 11:14 h
Gravações das cerimônias começaram nesta semana
Gravações das cerimônias começaram nesta semana -

O remake de Vale Tudo se aproxima de um desfecho marcado por fortes emoções. A novela, adaptada por Manuela Dias e dirigida por Paulo Silvestrini, terá nada menos que cinco casamentos antes do capítulo 150.

De acordo com o portal Notícias da TV, as gravações das cerimônias começaram nesta semana, e a promessa é de finais que misturam amor, alianças improváveis e até estratégias políticas.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A trama sai do ar em 18 de outubro, quando cederá o horário nobre para Três Graças, nova produção da Globo que estreia como parte das comemorações dos 60 anos da emissora.

Leia Também:

Taís Araújo não é a única: mais atores estão revoltados com Vale Tudo
Taís Araújo tem razão e erro em Vale Tudo entristece o Brasil
Fortuna de Gugu Liberato: homem volta à cena como suposto herdeiro

Quem vai se casar?

O primeiro enlace será entre Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon). Debilitado e sem conseguir se comunicar, Leonardo terá ao seu lado a cuidadora, que tomará a iniciativa e organizará uma cerimônia simbólica com ajuda da oficial de cartório Sumara.

A união mais polêmica ficará por conta de Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond). O casamento sofisticado acontecerá na mansão de Celina (Malu Galli) e terá forte caráter político, já que Odete, historicamente relutante a compromissos afetivos, aceitará oficializar a relação.

Outro enlace de destaque será o de Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). O executivo surpreenderá a família ao anunciar um casamento íntimo em um barco, mesmo com a tensão crescente entre ele e Odete.

Na sequência, Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins) terão um casamento mais modesto, com foco no núcleo popular de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro.

Por fim, Daniela (Jessica Marques) e Luciano (Licínio Januário) resolverão se casar após a formatura dela em Relações Internacionais. A filha de Consuêlo (Belize Pombal) viverá uma celebração alegre e leve, refletindo a trajetória do casal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

televisão Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gravações das cerimônias começaram nesta semana
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Gravações das cerimônias começaram nesta semana
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Gravações das cerimônias começaram nesta semana
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Gravações das cerimônias começaram nesta semana
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x