Vale Tudo terá 5 casamentos surpreendentes; saiba quem vai ao altar
Remake prepara desfecho que promete agitar o público antes do capítulo 150
Por Beatriz Santos
O remake de Vale Tudo se aproxima de um desfecho marcado por fortes emoções. A novela, adaptada por Manuela Dias e dirigida por Paulo Silvestrini, terá nada menos que cinco casamentos antes do capítulo 150.
De acordo com o portal Notícias da TV, as gravações das cerimônias começaram nesta semana, e a promessa é de finais que misturam amor, alianças improváveis e até estratégias políticas.
A trama sai do ar em 18 de outubro, quando cederá o horário nobre para Três Graças, nova produção da Globo que estreia como parte das comemorações dos 60 anos da emissora.
Quem vai se casar?
O primeiro enlace será entre Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon). Debilitado e sem conseguir se comunicar, Leonardo terá ao seu lado a cuidadora, que tomará a iniciativa e organizará uma cerimônia simbólica com ajuda da oficial de cartório Sumara.
A união mais polêmica ficará por conta de Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond). O casamento sofisticado acontecerá na mansão de Celina (Malu Galli) e terá forte caráter político, já que Odete, historicamente relutante a compromissos afetivos, aceitará oficializar a relação.
Outro enlace de destaque será o de Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). O executivo surpreenderá a família ao anunciar um casamento íntimo em um barco, mesmo com a tensão crescente entre ele e Odete.
Na sequência, Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins) terão um casamento mais modesto, com foco no núcleo popular de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro.
Por fim, Daniela (Jessica Marques) e Luciano (Licínio Januário) resolverão se casar após a formatura dela em Relações Internacionais. A filha de Consuêlo (Belize Pombal) viverá uma celebração alegre e leve, refletindo a trajetória do casal.
