Odete Roitman bêbada? Festa de Humberto Carrão causa repercussão
Vídeo da festa de 34 anos de Humberto Carrão mostra elenco de Vale Tudo curtindo
Por Beatriz Santos
Humberto Carrão comemorou seus 34 anos neste domingo, 31, com uma grande festa no centro do Rio de Janeiro, reunindo amigos, colegas de elenco de Vale Tudo e diversos famosos.
Entre os convidados de peso estiveram Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Carolina Dieckmann, Claudia Abreu, Débora Bloch, Malu Galli, Alexandre Nero e Taís Araujo. Também marcaram presença Mariana Goldfarb, Dan Ferreira, Thaila Ayala, Renato Góes, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Luís Miranda, Karen Brusttolin, Clara Buarque e Tony Bellotto.
Um vídeo da festa, postado no Twitter, viralizou na internet, mostrando Débora Bloch e Paolla Oliveira ao lado de Humberto Carrão se divertindo, com a legenda: “a Débora e a Paolla bebinhas, não aguento”.
Em outros comentários, usuários brincaram sobre o comportamento das atrizes e fizeram menções aos personagens da novela: “A Odete cansou e foi encher a cara com a Heleninha”, disse um usuário.
“Odete se juntou com a Heleninha pra beber, passado”, escreveu mais um; e ainda: “A Odete: já que não posso com eles, melhor me juntar a eles”.
“Depois fica querendo internar a Heleninha, sendo que ela bebe tão quanto ela, é de família”, completaram fãs da trama.
Veja o vídeo:
a debora e a paolla bebinhas nao aguento kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/lYZxvSj3yL— sarinha (@taystgirl) September 1, 2025
