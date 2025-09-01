Odete Roitman bêbada? Festa de Humberto Carrão causa repercussão

Humberto Carrão comemorou seus 34 anos neste domingo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Humberto Carrão comemorou seus 34 anos neste domingo, 31, com uma grande festa no centro do Rio de Janeiro, reunindo amigos, colegas de elenco de Vale Tudo e diversos famosos.

Entre os convidados de peso estiveram Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Carolina Dieckmann, Claudia Abreu, Débora Bloch, Malu Galli, Alexandre Nero e Taís Araujo. Também marcaram presença Mariana Goldfarb, Dan Ferreira, Thaila Ayala, Renato Góes, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Luís Miranda, Karen Brusttolin, Clara Buarque e Tony Bellotto.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um vídeo da festa, postado no Twitter, viralizou na internet, mostrando Débora Bloch e Paolla Oliveira ao lado de Humberto Carrão se divertindo, com a legenda: “a Débora e a Paolla bebinhas, não aguento”.

Em outros comentários, usuários brincaram sobre o comportamento das atrizes e fizeram menções aos personagens da novela: “A Odete cansou e foi encher a cara com a Heleninha”, disse um usuário.

“Odete se juntou com a Heleninha pra beber, passado”, escreveu mais um; e ainda: “A Odete: já que não posso com eles, melhor me juntar a eles”.

“Depois fica querendo internar a Heleninha, sendo que ela bebe tão quanto ela, é de família”, completaram fãs da trama.



Veja o vídeo: