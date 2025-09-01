TRETA
Substituto de William Bonner já foi acusado de 'puxar tapete' na Globo
O jornalista se envolveu em uma confusão com um colega
Por Franciely Gomes
César Tralli mal assumiu o comando do Jornal Nacional e já é alvo de polêmicas. Há alguns meses, o jornalista foi apontado como o responsável pela demissão de Rodrigo Bocardi, seu ex-colega de trabalho.
Na época, Tralli foi acusado de delatar os trabalhos paralelos feitos por Bocardi, que apresentava o telejornal Bom Dia São Paulo. A denúncia ocasionou em uma investigação minuciosa dos diretores da Globo, que informaram que o jornalista “foi desligado por descumprir normas éticas do jornalismo”.
Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Rodrigo Bocardi teria faturado o montante de quase R$ 1 milhão com o trabalho de media training e palestras para o banco Bradesco.
Já o Metrópoles alegou que o comunicador estaria trabalhando na assessoria de comunicação de algumas prefeituras e recebendo dinheiro de um partido político, trabalho que ia contra as cláusulas contratuais dele na Globo.
Leia Também:
Mudança na grade de jornalistas
William Bonner está prestes a dar adeus à bancada do Jornal Nacional após cerca de 29 anos. A TV Globo emitiu um comunicado oficial informando a saída do jornalista, que possui um dos maiores salários da emissora, nesta segunda-feira, 1.
O anúncio será feito ao vivo durante o informativo. “Hoje, dia em que o Jornal Nacional comemora seus 56 anos, a edição de aniversário será marcada também pelo anúncio da despedida de William Bonner, o âncora com mais tempo à frente da bancada do JN. São 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe. William ficará no comando do telejornal até 3 de novembro”, informaram.
A direção da Globo também revelou que César Tralli substituirá Bonner e assumirá o posto de âncora do telejornal ao lado de Renata Vasconcellos. Já a função de editora-chefe do JN fica para Cristiana Sousa Cruz, parceira de William há seis anos no cargo de editora-chefe adjunta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes