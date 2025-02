Bocardi foi demitido da Globo por justa causa após grave denúncia

Rodrigo Bocardi foi demitido pela Globo - Foto: Reprodução | Globo

A demissão do jornalista Rodrigo Bocardi pela Globo repercutiu bastante nos últimos dias. Uma nova atualização promete reacender com toda força a discussão. Isso porque, segundo o site Notícias da TV, o apresentador do Bom dia São Paulo foi demitido pela empresa por justa causa após o seu Comitê de Auditoria e Compliance e sua Comissão de Ética e Conduta analisarem denúncia muito grave apresentada contra o profissional.

Bocardi foi acusado de cobrar de empresas de ônibus, coleta de lixo e de obras públicas para não criticá-las no ar. Ele, porém, nega e se prepara para processar a Globo. A denúncia que ocasionou no afastamento dele envolveu um segundo jornalista, F.I.V. — o nome não foi exposto por falta de provas —, que é dono de uma agência de relações-públicas que trabalha para partidos políticos e empresas que prestam serviços para governos.

De acordo com o site, F.I.V. seria o operador de um esquema que cobraria cifras milionárias de empresários para que suas empresas não fossem alvo de Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo.

Bocardi nega acusações

Bocardi negou todas as acusações a seu respeito e chegou a afirmar, em conversas reservadas, que era o apresentador mais crítico da Globo, que não poupou nenhuma autoridade ou concessionário público. Além disso, ele argumenta que não tinha poder de decisão final sobre o que ia ou não ia ao ar no telejornal e que trabalhava na maior parte do tempo “no improviso”, abordando fatos que acabaram de acontecer. Ele não descarta que terceiros tenham usado sem nome sem autorização, conforme o Notícias da TV.

O site confirma também que Rodrigo Bocardi e F.I.V. são velhos conhecidos, que muitos dos clientes de F.I.V. eram e são personagens de reportagens de telejornais da Globo, e que sua empresa tem um funcionário que monitora diariamente o Bom Dia São Paulo.

O profissional que não teve o nome revelado nega que tenha tido qualquer outra relação com Rodrigo Bocardi que não tenha sido a de assessor de imprensa e apresentador. Ele afirmou acreditar que foi envolvido em um “jogo bruto de vingança”, “um negócio montado para destruir”. Nessa narrativa, a denúncia ao compliance da Globo teria sido investigada por um jornalista da própria emissora, o que é questionável eticamente.

A Globo não comentou o assunto.