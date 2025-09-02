Menu
HOME > TELEVISÃO
MAS JÁ?

Substituto de William Bonner quer levar esposa da Record para a Globo

Bonner anunciou, na segunda-feira, 2, que vai sair do JN

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/09/2025 - 11:52 h
César Tralli e William Bonner
César Tralli e William Bonner -

César Tralli foi o nome escolhido para substituir William Bonner no Jornal Nacional, da TV Globo. O ex-marido de Fátima Bernardes anunciou na segunda-feira, 1º, a sua saída do programa após quase três décadas à frente do telejornal. Mas se engana quem pensa que apenas Tralli vai passar por mudanças profissionais nos próximos dias.

Segundo o Portal LeoDias, Ticiane Pinheiro, esposa do futuro apresentador do JN, pretende sair da Record em breve e ir para a Globo. As conversas para viabilizar sua chegada à emissora avançaram nas últimas semanas e têm como articulador Cláudio Marques, diretor de variedades e ex-editor-chefe do Jornal Hoje.

Marques, que é muito próximo de Tralli, estaria atuando nos bastidores para abrir espaço para a apresentadora em um dos formatos de entretenimento da casa. Vale lembrar que, em dezembro deste ano, Ticiane completa 20 anos na Record. No mesmo mês em que o seu contrato com a emissora encerra.

César Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal é pai de Manuella, de seis anos. O jornalista também é padrasto de Rafaella Justus, 16, filha de Tici com Roberto Justus.

Para onde Bonner vai?

William Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.

“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.

Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?

No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.

