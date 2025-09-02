Menu
VIRALIZOU

Esposa de William Bonner rompe o silêncio após anúncio do jornalista

Novidade foi comentada pela esposa do apresentador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/09/2025 - 10:41 h
William Bonner e Natasha Dantas
William Bonner e Natasha Dantas -

William Bonner anunciou, na segunda-feira, 1º, que deixará o Jornal Nacional, da TV Globo, em novembro. A novidade foi comentada pela esposa do apresentador, Natasha Dantas, que comemorou a nova mudança profissional do marido com uma declaração nas redes sociais.

“01/09/2025 – O boa noite da minha juventude e de tantas outras pessoas. A voz que já está gravada na tv e na memória de muitos brasileiros. Pra você, só coisas boas! Que orgulho! Estou contigo! Te amo!”, escreveu Natasha.

Para onde Bonner vai?

O âncora deixará a bancada do JN até o dia 3 de novembro. Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.

“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.

Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?

No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.

Tags:

Jornal Nacional Natasha Dantas William Bonner

