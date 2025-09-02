VIRALIZOU
Esposa de William Bonner rompe o silêncio após anúncio do jornalista
Novidade foi comentada pela esposa do apresentador
Por Edvaldo Sales
William Bonner anunciou, na segunda-feira, 1º, que deixará o Jornal Nacional, da TV Globo, em novembro. A novidade foi comentada pela esposa do apresentador, Natasha Dantas, que comemorou a nova mudança profissional do marido com uma declaração nas redes sociais.
“01/09/2025 – O boa noite da minha juventude e de tantas outras pessoas. A voz que já está gravada na tv e na memória de muitos brasileiros. Pra você, só coisas boas! Que orgulho! Estou contigo! Te amo!”, escreveu Natasha.
Para onde Bonner vai?
O âncora deixará a bancada do JN até o dia 3 de novembro. Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. A jornalista deixou um recado a Bonner e também a César Tralli e Cristiana Sousa Cruz, que serão o novo âncora e a nova editora-chefe do JN, respectivamente.
“Bonner, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter. César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada. Cristiana, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor. Sejam todos muito felizes nos novos caminhos e continuemos juntos”, escreveu Sandra.
Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?
No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal. “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.
“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.
