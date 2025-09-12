MC Poze sai em defesa de Oruam após decisão judicial

Poze e Oruam são muito amigos - Foto: Reprodução | Instagram

MC Poze usou suas redes sociais para se manifestar contra a decisão judicial que manteve o cantor Oruam preso no Rio de Janeiro. O funkeiro fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 11, e desejou boas vibrações para o amigo, que está na cadeia há mais de um mês.

“Perder uma batalha não significa perder a guerra. Jamais desanime diante de uma batalha perdida, ao contrário, aprenda com ela e ganhe experiência para vencer a próxima e seguir em frente até vencer a guerra. ESTAMOS JUNTOS ATÉ O FINAL”, escreveu ele na legenda da publicação.

O famoso também falou sobre a parceria com o amigo em seu storie, afirmando que gostaria da presença dele em seu próximo show. “Domingo tô de volta aos palcos. Era só você aqui meu filhote. Mas nós estaremos na sua relíquia”, escreveu.

Oruam segue preso

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quinta-feira, 11, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. Os advogados pediam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, mas o tribunal decidiu manter o artista preso.

Oruam está detido desde 22 de julho, quando se entregou à polícia após a emissão de um mandado de prisão. Ele responde por tentativa de homicídio qualificado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o policial civil Alexandre Alvez Ferraz.

A denúncia do Ministério Público do Rio afirma que Oruam, acompanhado de Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e outros indivíduos ainda não identificados, teria lançado pedras de até 4,85 kg da varanda de sua casa, a uma altura de 4,5 metros, contra agentes que realizavam a apreensão de um adolescente procurado por tráfico e roubo. Um policial foi atingido nas costas e outro precisou se abrigar atrás da viatura.