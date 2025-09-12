Esposa de Militão aparece sem aliança e explicação impressiona

Tainá e Éder Militão se casaram recentemente - Foto: Reprodução | Instagram

Tainá Militão usou suas redes sociais para esclarecer a ausência da aliança em seu dedo nos stories, nesta quinta-feira, 11. A esposa do jogador Éder Militão fez um desabafo com os seguidores e contou que tirou o acessório por um tempo.

“Vocês estão perguntando da minha aliança. Por que eu tirei a minha aliança? Porque eu fui tomar banho, fui passar hidratante corporal. E aí eu tiro a aliança. E aí, como eu tinha uma reunião, eu estava super atrasada. Então eu saí de casa tropeçando nas coisas. Passei hidratante e voei, coloquei a roupa e voei”, explicou.

A influenciadora ainda garantiu que está tudo bem com ela e o craque do Real Madrid. “Então não deu tempo, mas minha aliança tá aqui, vou colocar ela. Aí eu cheguei, a tia Raquel que faz massagem já tava aqui, tirei a roupa ali embaixo mesmo e acabei de subir. Agora vou colocar minha aliança, gente, mas tá tudo bem, não se preocupe”, disparou.

Confusão sobre pensão

Recentemente, Tainá protagonizou uma confusão com seu ex-marido, o jogador Léo Pereira. A morena entrou com um processo de pensão alimentícia atrasada, alegando que o atleta não teria pago o valor acordado para os filhos deles: Matteo e Helena.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, um oficial da Justiça intimou o jogador para cobrar o pagamento do valor acordado com Tainá. O atacante do Flamengo tinha o prazo de 72 horas para depositar o montante dos meses correspondentes, ou seria preso.

O pagamento foi efetuado e a atual namorada dele, a influenciadora Karoline Lima, se manifestou sobre o assunto, saindo em defesa do atleta. “Sabe o que é de verdade? A bonita está cobrando as mensalidades da faculdade de Medicina que ela abandonou. Faz um ano que ela entrou com esse processo na Justiça, mas a Justiça do Brasil e do Rio são muito lentas e até ontem ele não sabia desse processo”, disse ela.

Entretanto, a informação foi desmentida pela própria Tianá, que expôs vídeos de Léo bêbado, quando eles ainda eram casados e prints dos autos do processo, alegando que a ação foi iniciada como alimentícia.