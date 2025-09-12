Menu
VIRALIZOU

Neymar é detonado após viralizar preço da mochila da filha: “25 de Março"

Mochila chamou a atenção dos internautas por ser “simples”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/09/2025 - 10:32 h
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie

A mochila de Mavie, filha de Neymar Jr eBruna Biancardi, viralizou nas redes sociais. O item chamou a atenção dos internautas por ser “simples”, disponível para ser comprado pela internet ou em lojas populares.

E como a herdeira do jogador sempre aparece com looks de grife que chamam atenção, o simples fato de a nova aquisição não seguir a mesma linha virou motivo de comentários.

A mochila de Mavie é rosa e tem desenho dos youtubers Maria Clara e JP. O item pode ser comprado online por menos de R$ 200. Os internautas logo reagiram ao verem a menina usando o acessório e comentaram sobre a herdeira do craque milionário utilizar algo mais acessível.

“Mavie com a mochila da 25 de março”, escreveu uma pessoa no X (antigo Twitter)..

“Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, usa uma mochila avaliada em pouco mais de R$ 100, isso comprado ela Internet”, disse outra.

“O pai dela milionário e a humildade da menininha usando mochila da 25 de março”, comentou mais um internauta. Mais um escreveu: “Gente, mas provavelmente escolhem porque a criança gostou e não pelo preço”.

Veja a mochila:

Mavie
Mavie | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além de Mavie, a Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel, que nasceu há dois meses. O jogador do Santos também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha com Amanda Kimberlly.

