Neymar Pai lança prédio de R$ 650 milhões e recebe magnata de Dubai

Abdullah Binghatti em jantar no Brasil - Foto: Divulgação / Jogada10

Neymar da Silva Santos, o Neymar Pai, investe alto no mercado imobiliário de luxo e recebeu em Itapema, no litoral catarinense, o magnata árabe Abdullah Binghatti, herdeiro de uma das maiores construtoras de Dubai. O encontro marcou a apresentação do Edify One, prédio de frente para o mar avaliado em R$ 650 milhões.

O empresário participou de um jantar exclusivo no Edify Lounge, espaço criado para receber clientes e investidores. Também estavam presentes Abdullah Binghatti e o empresário Luiz Feitosa, sócio do projeto com 34 anos de experiência no mercado imobiliário.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O chef Dudu Poerner assinou o menu da noite, que reuniu sofisticação e exclusividade para marcar a aproximação entre Dubai e o litoral catarinense.

Edify One: projeto milionário

Em frente ao mar da Meia Praia, o Edify One terá 41 pavimentos, 32 mil m² de área construída e apenas 60 apartamentos. As unidades variam de 264 m² a 966 m², incluindo uma cobertura triplex de quase mil metros quadrados, avaliada em mais de R$ 50 milhões. A entrega está prevista para dezembro de 2028.

Sócio do empreendimento por meio da NR Sports, Neymar Pai aposta no litoral catarinense como destino estratégico para atrair investidores internacionais. A parceria com Abdullah Binghatti, responsável por empreendimentos icônicos como Bugatti Residences e Mercedes-Benz Places, reforça a entrada do Brasil no radar de grandes players do setor imobiliário de luxo.