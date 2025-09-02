Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Ex-global revela truque para aumentar parte íntima em gravação

O ator ainda expôs dicas usadas por outros colegas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/09/2025 - 19:24 h
O artista falou abertamente sobre o tema
O artista falou abertamente sobre o tema -

Marcos Pasquim fez uma revelação inusitada sobre os bastidores da TV Globo. Convidado do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, o ex-global contou que já usou um truque para aumentar o tamanho do pênis nas câmeras.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Marcos Pasquim (@pasquim)

A confissão veio após a artista questionar se ele já deu um “bombada” antes da gravação. “Sim, tem gente que usa fruta, coloca”, disparou ele, revelando o truque usado por outros colegas de profissão.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o bate papo, o rapaz também contou que gosta de se masturbar e afirmou que já brochou na hora do sexo. “Já aconteceu comigo. Essas coisas infelizmente acontecem, não sempre, mas acontece”, disparou.

Traição e suruba

O famoso seguiu com as confissões e revelou que já traiu durante um relacionamento. Ele explicou que mentiu para a companheira da época na cara dela, tentando contornar a situação ao seu favor.

Leia Também:

Atriz global é cotada para o BBB 26; saiba quem
Virginia Fonseca visita lugar especial para Vini Jr após flagra íntimo
Amante expõe 'dote' de Payet e revela decepção: "Pequeno"

“Eu já fiz quando jovem... Falei olhando nos olhos dela: 'não, você está louca, não era eu. Tem um cara muito parecido comigo aqui, posso até te mostrar quando ele passar'”, afirmou.

Em outro momento, ele disse que já participou de uma suruba, além de ter sido voyer, modalidade que consiste em observar outras pessoas fazendo sexo. “Eu já vi... E dependendo da cena, eu até entro”, finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ex-global marcos pasquim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista falou abertamente sobre o tema
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O artista falou abertamente sobre o tema
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O artista falou abertamente sobre o tema
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O artista falou abertamente sobre o tema
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x