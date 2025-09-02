Ex-global revela truque para aumentar parte íntima em gravação

O artista falou abertamente sobre o tema - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Marcos Pasquim fez uma revelação inusitada sobre os bastidores da TV Globo. Convidado do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, o ex-global contou que já usou um truque para aumentar o tamanho do pênis nas câmeras.

A confissão veio após a artista questionar se ele já deu um “bombada” antes da gravação. “Sim, tem gente que usa fruta, coloca”, disparou ele, revelando o truque usado por outros colegas de profissão.

Durante o bate papo, o rapaz também contou que gosta de se masturbar e afirmou que já brochou na hora do sexo. “Já aconteceu comigo. Essas coisas infelizmente acontecem, não sempre, mas acontece”, disparou.

Traição e suruba

O famoso seguiu com as confissões e revelou que já traiu durante um relacionamento. Ele explicou que mentiu para a companheira da época na cara dela, tentando contornar a situação ao seu favor.

“Eu já fiz quando jovem... Falei olhando nos olhos dela: 'não, você está louca, não era eu. Tem um cara muito parecido comigo aqui, posso até te mostrar quando ele passar'”, afirmou.

Em outro momento, ele disse que já participou de uma suruba, além de ter sido voyer, modalidade que consiste em observar outras pessoas fazendo sexo. “Eu já vi... E dependendo da cena, eu até entro”, finalizou.