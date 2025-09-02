Virginia Fonseca visita lugar especial para Vini Jr após flagra íntimo

Virginia tem inteagido muito com o atleta - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca aumentou os rumores de romance com Vini Jr nesta terça-feira, 2. Após ser supostamente flagrada em um jantar romântico com o atleta em Madrid, na Espanha, a influenciadora visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time que o atleta joga.

A loira registrou a visita ao local em seu perfil do Instagram e contou que o passeio só aconteceu por insistência de seu melhor amigo, Hebert Gomes, que está com ela na viagem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Virginia chegou até a se pronunciar sobre seu suposto encontro romântico com Vini, que foi divulgado no portal de Leo Dias. Em seu perfil do Instagram, a ex-mulher de Zé Felipe publicou um vídeo ao lado de uma amiga e afirmou que estava jantando com ela. “Olha com quem eu estou jantando”, afirmou.

Romance

Os rumores com relação a Virginia Fonseca e Vini Jr surgiram em julho deste ano, após a loira começar a seguir o jogador de futebol no Instagram e interagir nas publicações dele.

O atleta do Real Madrid, que não foi convocado para participar do amistoso da Seleção Brasileira, não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. As curtidas foram o suficientes para os internautas comentarem sobre o possível casal.

A loira também foi flagrada em clima íntimo com o jogador na festa de aniversário dele, que aconteceu durante três dias no Rio de Janeiro. Recentemente, ela confirmou sua participação no evento: “Saí da festa e fui direto fazer a live [da WePink, marca dela]. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer”.