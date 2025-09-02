TÁ ROLANDO?
Virginia Fonseca visita lugar especial para Vini Jr após flagra íntimo
A influenciadora foi apontada como nova affair do jogador de futebol
Por Franciely Gomes
Virginia Fonseca aumentou os rumores de romance com Vini Jr nesta terça-feira, 2. Após ser supostamente flagrada em um jantar romântico com o atleta em Madrid, na Espanha, a influenciadora visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time que o atleta joga.
A loira registrou a visita ao local em seu perfil do Instagram e contou que o passeio só aconteceu por insistência de seu melhor amigo, Hebert Gomes, que está com ela na viagem.
Virginia chegou até a se pronunciar sobre seu suposto encontro romântico com Vini, que foi divulgado no portal de Leo Dias. Em seu perfil do Instagram, a ex-mulher de Zé Felipe publicou um vídeo ao lado de uma amiga e afirmou que estava jantando com ela. “Olha com quem eu estou jantando”, afirmou.
Romance
Os rumores com relação a Virginia Fonseca e Vini Jr surgiram em julho deste ano, após a loira começar a seguir o jogador de futebol no Instagram e interagir nas publicações dele.
O atleta do Real Madrid, que não foi convocado para participar do amistoso da Seleção Brasileira, não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. As curtidas foram o suficientes para os internautas comentarem sobre o possível casal.
A loira também foi flagrada em clima íntimo com o jogador na festa de aniversário dele, que aconteceu durante três dias no Rio de Janeiro. Recentemente, ela confirmou sua participação no evento: “Saí da festa e fui direto fazer a live [da WePink, marca dela]. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h da manhã e fui fazer”.
