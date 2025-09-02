Fã realiza sonho de beijar Fábio Jr. e tem vida arruinada

Fábio Jr. beija fã - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma fã de Fábio Jr. viu a sua vida mudar completamente após um acontecimento marcante. Andrea Freire, de 56 anos, recebeu quatro selinhos do artista e, pouco depois, teve que lidar com o fim do seu casamento.

A mulher admirava o cantor desde a sua infância, nos anos 1970, quando ele ainda atendia pelo nome artístico de Mark Davis e cantava em inglês. Sem poder ir a shows por causa da idade, Andrea ficava em casa ouvindo o disco ‘Don’t Let Me Cry’ todas as noites antes de dormir.

Assim que completou 18 anos, ela conseguiu ver o artista de perto e não parou mais. Ela já foi em mais de 30 apresentações. Em entrevista ao Splash, ela afirmou: “Onde ele ia, eu ia atrás”. Andrea quase chegou a adiar a ideia de se casar, acreditando que um dia seria notada pelo ídolo.

Um detalhe que chama bastante atenção é que o ex-marido conquistou Andrea tocando músicas de Fábio Jr. “Casei velha [aos 33 anos], porque pensava que iria me casar com ele. Estava esperando por ele. Ele casava e descasava com todo mundo, pensei que um dia chegaria a minha vez”, revelou.

Em 2019, Andrea passou por exames de rotina que levantaram suspeita de problemas no fígado, mesmo órgão que vitimou sua mãe, avó e tia. Convencida de que enfrentaria o mesmo destino, rasgou os pedidos de exames e decidiu que precisava ver Fábio Jr. uma última vez.

O encontro

Andrea Freire conseguiu encontrar o seu ídolo após um show em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela relatou sua “sentença de morte”. O cantor a abraçou, a confortou e disse que ela era uma mulher maravilhosa e que não iria morrer. O gesto foi suficiente para que Andrea buscasse forças, realizasse novos exames e, felizmente, descobrisse que não tinha câncer.

Ele me salvou. Se não fosse aquele abraço, eu teria desistido de viver. Andrea Freire - fã de Fábio Jr.

Depois disso, em uma ação promocional em Campos dos Goytacazes, Andrea venceu um concurso e conseguiu entrar no camarim do cantor. Ela contou sua história, agradeceu pelo incentivo e, em troca, ganhou quatro selinhos. O momento foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

Casamento abalado

O que ela não esperava, porém, é que isso fosse abalar o seu casamento. O então marido considerou os beijos uma traição. “Eu não beijei a boca de outro homem, eu beijei a boca do Fábio Jr. Não tinha desejo”, disse Andrea.

Depois da polêmica, em 2020, o ex entrou com o pedido de divórcio. “Realizei meu sonho, mas perdi meu casamento. O Fábio Jr. nem sabe que eu existo e que sou divorciada por causa dele... E ele lá, casado até hoje”, desabafou ela, que está separada há cinco anos.

Andrea precisou vender a casa, dividir os bens com o ex e recomeçar do zero, já depois dos 50 anos. Apesar das dificuldades, não se arrepende. “Foi o sonho da minha vida. As pessoas acharam que foi traição, mas eu sei o que representou para mim. E não trocaria por nada”, finalizou.