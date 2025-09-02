Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
RELACIONAMENTO

Gominho revela viver romance não monogâmico: “Ele tem outros”

Apresentador assumiu a relação pelas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/09/2025 - 14:49 h
Apresentador afirma que relacionamento não possui rótulos
Apresentador afirma que relacionamento não possui rótulos

Gominho expôs recentemente que vive uma relação não monogâmica com o companheiro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que o relacionamento não possui rótulos.

“Ele não é meu namorado, não é meu marido. Nos encontramos, nos amamos, temos uma amizade, temos troca, nos relacionamos porque nos amamos, temos tesão”, explicou.

Ele ainda esclareceu que não dar nomes ou rótulos à relação não é algo comum para ele, mas que o companheiro o ajuda nesse processo.

"Eu vivo isso há muitos anos, mas não dava nome. Eu entendia, mas não gosto de dar nome para tudo, simplesmente gosto de viver. Ele me ensina direitinho os nomes dessas coisas, porque tem 26 anos, 10 anos a menos que eu. Ele tem os outros afetos dele, eu tenho meus outros afetos", disse.

"Eu gosto de usar a palavra 'amizade', porque a gente tem muito entendimento de que nada é para sempre, mas sabemos determinar onde pode parar o nosso lance que, no máximo, é uma amizade. Se algum dia acabar o tesão, essa coisa carnal, que vire amizade. Ele me faz muito bem, e eu faço muito bem a ele. É muito simples. Para as pessoas, é confuso, mas para mim e para ele, é muito natural”, acrescentou.

Quem é o companheiro de Gominho?

Hélio Felipe, de 25 anos, é modelo e participante do reality show Terceira Metade, da Globoplay. Ele se define como pansexual, ou seja, sente atração por pessoas independentemente de gênero ou identidade de gênero.

x