Médico de famosos cobra até R$ 1,1 milhão por aumento peniano

Cirurgia para aumento peniano tem virado sucesso em Hollywood - Foto: Reprodução

Procedimento cada vez mais comum em celebridades do Brasil, o aumento peniano também caiu nas graças dos artistas de Hollywood. Viral nas redes sociais, o dermatologista Jason Emer se destaca como 'médico dos famosos' e cobra até US$ 200 mil (quase R$ 1.1 milhão) pela cirurgia.

O dermatologista é dono de uma clínica em West Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. No procedimento de aumento peniano, ele usa preenchimentos para aumentar até 2,5 centímetros o pênis de clientes.

Famoso nas redes sociais, Jason Emer explica que alguns pacientes precisam de cerca de 20 injeções, cada uma por US$ 1,2 mil (R$ 6,5 mil).

Como funciona o aumento peniano

O procedimento prevê aumento no tamanho e espessura do pênis usando preenchimentos de ácido hialurônico e metacrilato, um tipo de acrílico usado por médicos.

"Quando alguém me diz 'Nossa, isso é muito caro', eu respondo 'Bem, é uma questão de prioridades. Quer um ‘pacote’ Rolls-Royce? Então vai custar o preço de um Rolls-Royce'", explicou Emer em entrevista ao jornal “Daily Star”.

Emer contou ainda que seu seu último paciente famoso é uma grande celebridade "na casa dos 50 anos, recentemente divorciado e de volta à vida de solteiro, querendo parecer jovem e musculoso".

Privacidade

Pensando na privacidade dos seus clientes, Irmer contou ainda que são oferecidas opções de entrar por uma porta dos fundos, pela garagem, marcar uma consulta "de manhã cedo" ou no fim de semana.

Além disso, alguns famosos pagam consultas particulares e até mesmo voos de helicóptero para o especialista.