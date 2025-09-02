Ruivinha de Marte sai dos 43 kg e exibe curvas; veja antes e depois

Ruivinha de Marte - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Anny Bergatin, conhecida nacionalmente como Ruivinha de Marte, surpreendeu ao anunciar que vai estrear no fisiculturismo. Ela, que revelou ter passado anos sendo alvo de críticas pela magreza excessiva, contou que saiu dos 43 kg e chegou a 60 kg com treinos e dedicação.

Ruivinha de Marte, que começou a produzir conteúdos para a internet em 2024, conta com mais de 20 milhões de seguidores no TikTok e mais de 9 milhões no Instagram. Agora, ela se dedica ao fisiculturismo, treinando para competir e explorar profissionalmente essa nova fase da carreira.

“Eu postava vídeos de comédia e experiências no YouTube e Facebook, porque sempre gostei de entreter as pessoas. Na época, acompanhava criadores que estavam em alta e pensava: 'quero isso pra minha vida'. Mais tarde, entre 2020 e 2021, foi no Instagram que minha imagem realmente ganhou força e alcance”, comentou ela em entrevista ao g1.

Ao longo dos anos, a influenciadora participou de trabalhos como o clipe ‘Na Ponta do Pé’, com o cantor Nadson O Ferinha. Ela também fez participação no hit ‘No Chão Novinha’, de Anitta e Pedro Sampaio.

Além disso, Ruivinha já participou de programas de TV e reality show. Ela também dividiu palco e bastidores com artistas como Joelma e Manu Bahtidão, fortalecendo a presença dela no cenário artístico brasileiro.

Anny Bergatin afirmou que nunca se permitiu cair na mesmice. “Estou sempre me renovando, buscando novas ideias e oportunidades. Isso me levou a lugares que jamais imaginei, como participar de clipes de grandes artistas, como Anitta e Pedro Sampaio. E ainda sonho em ir mais longe; quem sabe, um dia, cantar ao lado da Anitta”, disse.

Futuro no fisiculturismo

Segundo a influenciadora, o fisiculturismo entrou na sua vida recentemente e se tornou uma paixão. Ela comentou sobre as categorias: “A que mais se adequou ao meu shape hoje é a Biquíni, já que tenho cerca de 60 kg e preciso ganhar mais músculos. No início tive medo e não entendia muito bem, mas encarei como um desafio. E eu amo desafios! Meu objetivo é crescer primeiro nessa categoria e, no futuro, quem sabe evoluir para a Wellness, que exige um trabalho ainda mais intenso”.

O foco nos próximos meses, de acordo com ela, será a preparação para competir na categoria Biquíni, com estreia prevista para 2025. O evento e a data exata ainda não foram revelados.

Em uma publicação nas redes sociais, ela disse: “Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo”. Ruivinha de Marte afirmou que quer mostrar que é possível “superar padrões impostos e construir uma nova narrativa de força, beleza e autenticidade”.

Veja antes e depois de Ruivinha de Marte: