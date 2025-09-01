Voltaram? Bruna Marquezine é flagrada em clima íntimo com ex

Bruna Marquezine foi vista jantando com o rapaz - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Marquezine foi alvo de um flagra inusitado nesta segunda-feira, 1. A atriz foi vista em clima íntimo durante um jantar com seu ex-namorado, o ator João Guilherme, em um restaurante no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro.

No registro, que foi feito por um paparazzi que passava pelo local, é possível ver o ex-casal lado a lado. Além deles, uma outra mulher também estava presente no local e os acompanhou em um carro por aplicativo.

a cara da bruna marquezine e do joão guilherme ao perceber que estavam sendo flagrados kkk pic.twitter.com/cFf4jvaxCA — thiago (@httpsrealitys) September 1, 2025

Vale lembrar que Bruna e João viveram um relacionamento de quase um ano e anunciaram o término em fevereiro, poucos dias depois do aniversário dele, que foi celebrado na Fazenda Talismã, pertencente ao pai dele, o cantor Leonardo.

Affair de Bruna com ator baiano

Na última semana, outro ator foi apontado como o novo affair de Bruna. Par romântico dela na série “Amor Da Minha Vida”, do Disney +, o baiano foi visto em clima de intimidade com a morena nos bastidores da trama.

Fontes informaram ao jornal EXTRA que os atores teriam extrapolado o clima de intimidade por trás das câmeras, chamando atenção de todos. Eles chegaram a trocar carinhos e conversar de forma privada, ao pé do ouvido.

Danilo, que namorava a filha do cantor Mano Brown, também compareceu a festa de 30 anos da artista usando uma roupa praticamente igual a do ex dela, João Guilherme.