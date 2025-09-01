Menu
SURPREENDEU

Péricles choca com confissão sobre ejaculação: “No chão é desperdício”

Cantor surpreendeu com a confissão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/09/2025 - 13:42 h
Péricles
Péricles -

O cantor Péricles, de 56 anos, surpreendeu ao fazer revelações sobre a sua vida sexual. Durante participação no programa ‘Lady Night’, do Multishow, ele afirmou que está “bastante satisfeito” com o seu desempenho na cama.

Ao ser questionado por Tatá Werneck, apresentadora do programa, se “está satisfeito” com a sua desenvoltura sexual, o artista afirmou: “Cara, eu tô bem satisfeito, mas muito satisfeito”.

Além de Péricles, Xande de Pilares, outro convidado do Lady Night, também disse estar contente com a vida conjugal. “Eu, particularmente, acho que estou fazendo direitinho até hoje”, disse.

No chão pode?

A confissão de Péricles que mais surpreendeu veio depois, ao falar sobre sexo por meio de metáforas. O cantor disse que não pode ejacular no chão durante o ato. “[Ejacular] no chão é desperdício”, afirmou.

Além disso, o cantor disse que não existe hora certa para transar. “Geralmente num horário onde os vizinhos se atrapalham. Mas não tem horário”, completou.

Luta contra a depressão

Ainda na entrevista, o pagodeiro contou que passou por semanas difíceis e sentiu vergonha de falar sobre ter enfrentado a depressão. No papo, o artista ainda fez questão de alertar para os perigos da doença e a importância de recorrer a ajuda.

“Passei pelo menos duas semanas em casa e eu só sabia chorar e dormir. Acordava, chorava até cansar, dormia de novo, e ninguém soube. E eu não fiz questão de falar porque tive vergonha (…) É fundamental falar sobre depressão. Se você está nessa situação, procure um profissional. Não tenha vergonha. Pedir ajuda não é demérito para ninguém”, relatou.

