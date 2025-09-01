Polícia conta detalhes de plano de fuga de Hytalo Santos e marido

Casal utilizou uma residência provisória para organizar a fuga - Foto: Reprodução | Redes sociais

A polícia da Paraíba revelou novos detalhes sobre o plano de fuga de Hytalo Santos e do marido, Euro, presos desde 15 de agosto e transferidos para um presídio em João Pessoa (PB).

Em novas imagens divulgadas pelo Jornal da Band no último sábado, 30, Euro aparece em um posto de gasolina abastecendo um carro de luxo que foi apreendido no momento da prisão e, em seguida, se dirigindo a uma loja de conveniência.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No mesmo dia da gravação, Hytalo Santos viajou de Recife para São Paulo de avião, em meio à repercussão de um vídeo de denúncia feito por Felca sobre adultização.



Segundo os investigadores, o casal utilizou uma residência provisória em São Paulo como base para organizar a fuga, dias após a repercussão do caso envolvendo denúncias de exploração sexual de menores, conforme explicações do diretor de operações da Polícia Civil da Paraíba, Carlos Othan.



“Eles estavam sendo investigados. A possibilidade da expedição de um mandado de prisão eminente. Todo esse contexto nos leva à conclusão de que: alocando uma casa, num local que não era convencional, que eles não tinham muitos pertences lá. A gente imagina que seja justamente uma base provisória para que fosse elaborada uma fuga”, afirmou.

Atualmente, o casal cumpre prisão em uma ala exclusiva para a comunidade LGBTQIAPN+, juntamente com outros três detentos, recebendo visitas apenas de familiares e advogados.



Entenda o caso

Hytalo Santos e Israel Nata, conhecido como Euro, são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil. O influenciador responde a duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A prisão foi resultado de uma operação conjunta do MPPB, MPT, Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

As investigações tiveram início após um vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. No material, Felca exibiu registros feitos pelo próprio Hytalo, nos quais aparecia com menores de idade em supostos contextos sexuais.