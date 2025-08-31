Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Cunhada de Zé Felipe se manifesta após críticas a Virginia Fonseca

Thaís Gebelein se pronunciou após curtidas em postagens que criticavam a influenciadora

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/08/2025 - 19:05 h
Thaís Gebelein decidiu se manifestar e desabafou sobre o assunto
Thaís Gebelein decidiu se manifestar e desabafou sobre o assunto -

As polêmicas envolvendo a família de Virginia Fonseca parecem não ter fim. Tudo começou durante a Festa do Peão de Barretos, que este ano celebrou 70 anos, quando a apresentadora do SBT apareceu com um look ousado, deixando o corpo à mostra, e passou a ser alvo de críticas nas redes sociais.

Entre as pessoas que se envolveram na discussão, estava Thaís Gebelein, arquiteta, esposa de Pedro Leonardo e cunhada de Zé Felipe. Ela curtiu uma publicação que apontava uma suposta “vulgaridade” de Virginia. A postagem dizia: “Uma mulher pode atrair olhares pelo exagero e pela vulgaridade”, ilustrando a frase com fotos da ex-mulher de Zé Felipe.

Após ser descoberta por internautas, Thaís decidiu se manifestar e desabafou, pedindo que os seguidores deixassem de criar rivalidade. “Vocês estão nessa ainda? De curtida? Ainda mais em uma semana de cirurgia! Olha essa camada é tão mais profunda apesar de concordar em termos com a rasura da frase!”, respondeu ela em postagem no perfil Subcelebrities.

Em seguida, a arquiteta ressaltou que não há problemas com a influencer e falou sobre estilo e gosto pessoal:

“Acho que antes de tudo devemos falar de estilo, gosto… e cada um tem um e tudo bem, não? A Vi é linda, jovem e vou sempre torcer por ela, independente do que ela esteja vestindo, acertando, errando, não sei se vocês estão comparando alguém com ela, mas só lembrando que cada um tem seu estilo, idade, corpo e tá tudo bem! Parem de causar com essa bobeira!”, escreveu.

Nas redes sociais, fãs de Virginia saíram em defesa da apresentadora. “Virgínia não é vulgar, ela só usou um look mais decotado, só isso. Como vários artistas fazem, Bruna Marquezine, Anitta, etc”, disse Khétury Leite. Já Jade Zempally comentou: “Eu acho incrível como as pessoas tentam derrubar a Virgínia a qualquer custo, aceitem que ela é escolhida e nasceu para brilhar.”

x