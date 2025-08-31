Gusttavo Lima relembra briga com Cristiano Araújo antes de tragédia

Gusttavo Lima falou pela primeira vez sobre uma briga que teve com Cristiano Araújo antes da morte do cantor - Foto: Reprodução | X (Twitter)

Gusttavo Lima falou pela primeira vez sobre uma briga que teve com Cristiano Araújo antes da morte do cantor, em 2015. Em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube, no último sábado, 31, o sertanejo revelou que a desavença começou por causa de um “telefone sem fio” em torno da música Lepo Lepo, gravada pelo Psirico e eleita melhor canção do Carnaval de 2014.

Segundo Gusttavo, ele recebeu a faixa de um compositor enquanto estava em Boston, em 2014, mas recusou o convite para gravá-la. “E eu escutei a música e a música não me tocou. Aí peguei o telefone e falei pra ele: ‘amigo, acho que não rola, não’”, contou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O artista disse que, após recusar a música, foi informado de que ela já era sucesso na Bahia com Márcio Victor, seu amigo e vocalista do Psirico. Para ele, esse seria mais um motivo para não regravar o hit. No entanto, o compositor afirmou que, caso Gusttavo não aceitasse, Cristiano gravaria.



“E meio que começou um leilão da música. Chegaram no Cristino e falaram: ‘se você não gravar, o Gusttavo falou que vai gravar’. Causou uma confusão no caminho. Aí o Cristino me ligou e falou: ‘pô Gusttavo, que história é essa que você tá querendo gravar minha música?’”, relembrou.

O “embaixador” afirmou que tentou esclarecer o mal-entendido. “Falei: ‘irmão, entenda uma coisa: estão fazendo uma rifa com a música. Eu não vou gravar e acho que nem você deveria porque essa música tá é um sucesso na Bahia com o Márcio Vitor. Vamos deixar o cara explodir com a música’.”

Apesar da conversa, o episódio acabou afastando os dois. Gusttavo relatou que, ao voltar ao Brasil, houve um convite para reencontrar Cristiano em um evento. Porém, o sertanejo não conseguiu comparecer porque sua namorada, Alana, que também morreu no acidente em 2015, não estava bem de saúde.

Cristiano, então, ligou para se desculpar e prometeu marcar um encontro nas semanas seguintes. “E beleza, falamos por telefone. Passou uns 15 dias e aconteceu o acidente. E acabou que a gente não se falou como deveria se falar, como dois amigos, como dois irmãos.”

Gusttavo destacou a admiração que sempre teve pelo colega. “Um cara supertalentoso, um cara que o Brasil jamais vai esquecer. Um cara que, pelo pouco tempo que ele se tornou um artista nacional, veio, deu o nome dele.”

Para ele, a rivalidade entre os dois foi fruto dos bastidores do mercado sertanejo. “Sempre fui um cara que torci muito pelo Cristiano. Mas naquela hora entrou um telefone sem fio, começaram a rifar uma música, fizeram um inferninho, pessoas foram na cabeça dele, do lado de cá também... E naquela fase, eu tinha saído da AudioMix [escritório que cuidava da sua carreira], e o Cristiano entrou. Aí começaram a criar uma rivalidade. Acho que foi muito mais uma coisa de bastidores, de concorrência, porque o show business tem isso.”