Davi Brito anuncia venda da casa por valor milionário

Davi Brito coloca imóvel à venda - Foto: Reprodução | Instagram

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, anunciou a venda do primeiro imóvel adquirido após a vitória no reality show. A casa está no valor de R$ 1,5 milhão.

A casa fica localizada en Barra de Jacuípe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

O imóvel foi inicialmente apresentado pelo valor de R$ 1,7 milhão, mas o baiano preferiu reduzir o preço para poder adiantar o processo de venda.

Davi Brito, que tem 23 anos, venceu o BBB 24, se tornando o primeiro soteropolitano a conquistar o prêmio. O baiano ficou conhecido por seus embates dentro da casa, em especial com artistas como Rodriguinho e Wanessa Camargo.

O que tem na casa de Davi?

O imóvel colocado à venda por Davi conta com espaço de lazer, churrasqueira e piscina.