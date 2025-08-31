ENTRETENIMENTO
Davi Brito anuncia venda da casa por valor milionário
Imóvel foi o primeiro adquirido após vitória no BBB
Por Cássio Moreira
O vencedor do BBB 24, Davi Brito, anunciou a venda do primeiro imóvel adquirido após a vitória no reality show. A casa está no valor de R$ 1,5 milhão.
A casa fica localizada en Barra de Jacuípe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.
O imóvel foi inicialmente apresentado pelo valor de R$ 1,7 milhão, mas o baiano preferiu reduzir o preço para poder adiantar o processo de venda.
Davi Brito, que tem 23 anos, venceu o BBB 24, se tornando o primeiro soteropolitano a conquistar o prêmio. O baiano ficou conhecido por seus embates dentro da casa, em especial com artistas como Rodriguinho e Wanessa Camargo.
O que tem na casa de Davi?
O imóvel colocado à venda por Davi conta com espaço de lazer, churrasqueira e piscina.
