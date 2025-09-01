Hytalo Santos faz pedido inusitado à direção de presídio; saiba qual

Hytalo Santos fez um pedido inusitado - Foto: Reprodução | Redes sociais

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram transferidos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como Penitenciária Roger, em João Pessoa (PB), na última quinta-feira, 28. A chegada ocorreu após 11 dias na unidade paulista.

Ainda em período de reconhecimento, etapa obrigatória antes da liberação para visitas, Hytalo apresentou um pedido considerado inusitado à direção do presídio.

De acordo com o portal LeoDias, ele solicitou autorização para utilizar uma máquina de barbear em vez das lâminas tradicionais, alegando alergia. A solicitação ainda aguarda avaliação médica para ser confirmada.



Na penitenciária, o casal ficará em uma ala “reservada”, destinada exclusivamente a pessoas LGBTQUIAPN+.

Entenda o caso

Hytalo Santos e Israel Nata, conhecido como Euro, são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) sob suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil. O influenciador responde a duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A prisão foi resultado de uma operação conjunta do MPPB, MPT, Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

As investigações tiveram início após um vídeo publicado pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. No material, Felca exibiu registros feitos pelo próprio Hytalo, nos quais aparecia com menores de idade em supostos contextos sexuais.