POLÊMICA

Pastora critica Carlinhos Maia e Anitta durante culto: “Depravação”

Nathalia Carvalho detonou postura de influenciadores

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/08/2025 - 22:09 h
Pastora Nathalia Carvalho fez críticas a influenciadores
-

A pastora Nathalia Carvalho, de Juazeiro (BA), repercutiu o vídeo do youtuber Felca que levou à prisão de Hytalo Santos e criticou duramente cristãos que acompanham influenciadores que, segundo ela, promovem conteúdo inadequado. Em sua pregação, apontou a incoerência entre apoiar denúncias e seguir personalidades que estimulam o que considera “depravação”.

“Tu pode enganar as pessoas, só não engana Deus. Acha engraçado o quê, o pecado?”, questionou a pastora, destacando contradições entre discurso e prática de muitos fiéis. Ela ainda afirmou que material compartilhado por Carlinhos Maia pode ser visto como pecado e criticou: “A quantidade de crente que seguia ele, o Hytalo, e depois desseguiu por causa da denúncia, não tá escrito”.

Ao longo da gravação, Nathalia reforçou a contrariedade ao público cristão que aplaudiu Felca e, ao mesmo tempo, seguia produtores considerados inadequados. “Não adianta ir pra rede social e dizer ‘Isso mesmo Felca’ e seguir um bocado de gente imoral”, declarou.

Ela também criticou seguidores de influenciadores como Anitta e Carlinhos Maia: “Eu fico olhando um bocado de gente seguindo Anitta, Carlinhos Maia, e eu penso: ‘Meu Deus, o que esse povo tem na cabeça?’”. Segundo a pastora, esse comportamento representa a valorização do “pecado e da imoralidade”.

Reflexão nas redes sociais

Em publicações no Instagram, Nathalia Carvalho reiterou sua indignação. “Aos que se dizem CRENTES e batem palmas para o que o Felca fez, mas continuam seguindo influenciadores que disseminam imoralidade e depravação: você ajuda a crescer tudo que o Felca denunciou”, escreveu.

Ela concluiu alertando sobre escolhas diárias: “Deus espera que cada um de nós escolha quem vamos seguir, ouvir e a quem vamos dar espaço dentro do coração”.

x