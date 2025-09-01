Carlinhos Maia abre o jogo sobre traições: “Eu traí ele"

Declaração aconteceu durante o reality Rancho do Maia - Foto: Reprodução| Instagram

Carlinhos Maiaafirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira,1,que traiu o ex-companheiro, Lucas Guimarães. A declaração aconteceu durante o reality Rancho do Maia, promovido pelo próprio influenciador.

A confissão foi feita em uma conversa com a cantora Kelly Fonseca, na qual ele, visivelmente embriagado, admitiu as traições, justificando que teria ficado muitos dias sozinho.

Em meio ao bate-papo, Kelly questionou a possibilidade de reconciliação. Carlinhos desabafou: “Não posso, posso não, porque ele vai passar na minha cara que eu traí ele. Vai por mim.”

Na sequência, a cantora rebateu dizendo: “Você não traiu ele, amigo”. Carlinhos, no entanto, insistiu: “Eu traí, amiga, eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho. Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique. Eu tenho um medo.”

Carlinhos Maia se pronuncia

Após a divulgação do vídeo, o influenciador se pronunciou pela manhã em seus stories.

"Galera, acordei. Pense em uma cachaça errada que eu tomei ontem, viu? Não sei como uma pessoa aguenta ser alcoólatra não, você é doido? Mas foi tão bom, ri tanto", disse.

Ele também comentou sobre as falas relacionadas às traições: “Outra coisa, vocês são sensacionalistas, hein? Ontem eu tava dizendo pra Kally que o Lucas não consegue voltar comigo porque não consegue perdoar as traições, que eu já falei pra vocês milhões de vezes.”

Por fim, Carlinhos explicou o real motivo do término do relacionamento: “Não é que a gente terminou porque eu traí, sensacionalistas safados. Terminamos cinco meses atrás, a gente tava distante e o motivo foi isso, traições do passado que ele não conseguiu perdoar.”